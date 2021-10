Politica



Elisa Montemagni minaccia di querelare la Gazzetta: altro giro, altro partito

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:15

di aldo grandi

Possibile che ogniqualvolta scriviamo un articolo che non piace ai politici - a dire la verità su Andrea Marcucci ex capogruppo al senato del Pd, ne pubblicammo un po' di più - questi ci querelano o annunciano denunce e invitano altri a farle nei nostri confronti, magari mandando avanti personaggi più o meno militanti che segnalano esposti al (dis)ordine dei giornalisti? Fino ad oggi lo ha fatto, comunque e a onor del vero, solo la Sinistra con Matteo Renzi e Laura Boldrini oltre, come detto, al patron del Ciocco.

Ora, però, c'è anche la Elisa Montemagni della Lega la quale non ha gradito l'articolo apparso qualche giorno fa sulla vicenda relativa al procedimento penale in corso contro alcuni ex consiglieri comunali a Massarosa e, senza tanti complimenti, ci ha inviato, su wapp, tutta una serie di messaggi il cui tenore non lasciava adito a dubbi: secondo il consigliere regionale della Lega, sconfitta a Massarosa, ad Altopascio, a Seravezza, in tutta Italia grazie alle politiche suicide e senza senso di Matteo Salvini - noi ossia chi scrive avrebbe commesso, scrivendo e pubblicando l'articolo, una porcata, spazzatura politica, uno schifo. Quindi, o noi modificavamo l'articolo oppure sarebbe scattata la querela visto che, a quanto pare, sarebbe stata mossa sia dalla Montemagni sia da tutto il partito ossia da tutta la Lega.

Infine, a chiosa, l'interruzione di ogni rapporto con noi.

Ora, a parte il fatto che con la Montemagni avevamo sempre avuto un ottimo rapporto al punto che, da noi sollecitata a proposito di una battaglia contro il No Gender, era stata la sola a darci una mano, chi scrive è rimasto allibito e spiacevolmente sorpreso per questo atteggiamento.

A noi pare che la Lega ha ben altri problemi da risolvere al suo interno e con i suoi elettori o, meglio ancora, ex elettori per perdere tempo con un direttore di giornale scribacchino di provincia che ha il solo difetto di dire sempre quello che pensa, di pensare sempre quello che dice, ma, soprattutto, di scriverlo e pubblicarlo.

A noi risulterebbe, se non erriamo, che nella Lega ci siano grossi malumori dopo l'esito di queste elezioni e che qualcosa si stia muovendo anche a livello provinciale e non soltanto. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma, certamente, l'adesione di Salvini ad un Governo con chi, fino al giorno prima, aveva demonizzato ricevendone in cambio pesci in faccia ad ogni piè sospinto, non è piaciuta granché. Così come il voto favorevole del partito salviniano all'approvazione del Green Pass, vergogna ancor prima che giuridica e istituzionale, umana.

Ovviamente abbiamo già informato l'avvocato Cristiana Francesconi del foro di Viareggio, unica e autentica pantera che ci ha difeso in questi dieci anni di vita - professionale - spericolata, dell'ennesima querela in arrivo. Lei, come sempre, serafica, non ha battuto ciglio: altro giro, altro gioco. Aggiungiamo noi, altro partito.

A proposito: avendo la Montemagni voluto specificare di non avere alcuna intenzione di avere a che fare con noi ed avendoci, subito dopo, bannati da wapp, ricambiamo la disponibilità annunciandole che eviti, tramite il suo addetto stampa Maurizio Filippini, di inviarci comunicati stampa un giorno sì e l'altro pure: sulle Gazzette non ne uscirà più nemmeno uno.

Inoltre, è bene dirlo a chiare lettere, visto che, come dice, lei e il partito ci hanno dichiarato apertamente guerra senza alcun motivo plausibile, noi rispondiamo dicendo che un candidato appoggiato dalla Lega a Lucca non riceverà il nostro appoggio in alcun modo fino a quando non ci verranno fatte delle scuse pubbliche. A buon intenditor, caro Mario Pardini, poche parole.