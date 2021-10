Politica



Fantozzi-Martinelli (FdI): "Cimitero Sant'Anna, parcheggi riservati ai Comics proprio per la festa dei morti"

sabato, 30 ottobre 2021, 16:24

"Non è accettabile che i parcheggi antistanti il cimitero urbano Sant'Anna, proprio nei giorni della commemorazione dei defunti, siano riservati quasi esclusivamente ai Comics. Troppo penalizzante riservare alle persone che si recano al cimitero l'area parcheggio sterrata, con disco orario di due ore". Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale, Marco Martinelli, sollecitati dalle proteste di molti cittadini lucchesi.



"L'amministrazione comunale di Lucca - aggiungono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni - avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione nell'organizzazione del piano-parcheggi. Si doveva tenere conto che in questi giorni tantissime famiglie vanno al cimitero a portare un saluto ai propri cari. Oltretutto l'amministrazione di Sinistra, nonostante le tante promesse, non ha ancora risolto le problematiche condizioni in cui versa il cimitero urbano".