Fantozzi-Martinelli (FdI): "Verranno allestite delle unità di biocontenimento all'esterno del pronto soccorso di Lucca per ampliare gli spazi attuali"

martedì, 19 ottobre 2021, 16:15

Interviene così il movimento Difendere Lucca sulla distruzione del chiosco fuori porta Santa Maria denominato "Specialità da Piero"

martedì, 19 ottobre 2021, 14:07

Stanco di assistere ad un tira e molla senza senso e, ormai, consapevole che i partiti istituzionali come Lega, Forza Italia e liste civiche non hanno intenzione di puntare su di lui, il fondatore di Lucca 2032 preferisce togliere il disturbo

lunedì, 18 ottobre 2021, 18:30

A distanza di un secolo dall'avvento del fascismo Lucca Civica rispolvera la solita dietrologia e grida al ritorno del duce invitando il centrodestra a fare quadrato comune

lunedì, 18 ottobre 2021, 18:25

"No a colpi di mano a pochi mesi dalle elezioni. Sia la prossima amministrazione a decidere il futuro di Gesam Reti SpA visto che di qui a sei mesi della gara del gas non ci sarà traccia"

lunedì, 18 ottobre 2021, 18:01

Incredibile: il com une tollera la costruzione abusiva di un manufatto all'interno del campo zingari di via delle Tagliate. Protesta SìAmo Lucca che reclama il rispetto della legalità valido per tutti

lunedì, 18 ottobre 2021, 13:45

Il comune di Lucca risponde all'opposizione sui progetti Pinqua di Ponte a Moriano e la zona sud-est della città dopo il confronto con i cittadini e la presentazione al ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili che inizialmente ha finanziato il progetto