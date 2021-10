Politica



Giorgio Del Ghingaro, il Pd dice basta col 'turismo politico': sindaci e buoi dei paesi tuoi

mercoledì, 20 ottobre 2021, 18:31

di aldo grandi

Tutti contro Giorgio Del Ghingaro. Ormai è chiaro. Ma è ancora più sorprendente e manifesto il fatto che ad essere contro l'attuale sindaco di Viareggio sia proprio il partito democratico, quel partito al quale Del Ghingaro si è sempre accostato e che, come un figlio rifiutato, ha sempre cercato di appartenere e farsi riconoscere come 'naturale'. Invece no. Il Pd lucchese e quello viareggino non lo hanno mai sopportato e, in particolare, mai digerito. Il motivo? Semplice, è ingestibile, corre da solo, non è comunista, è un libero professionista e sa far di conto quindi, a fare cazzate non ci sta e a farle fare agli altri, alleati o no, tantomeno. In Regione, dove badano al sodo e guardano la ciccia, al contrario, hanno compreso che uno come Del Ghingaro è meglio averlo in squadra che in un'altra formazione.

Bene anzi, male. Bartoli Fabio, Domenici Nicola, Fruzza Francesca, Strambi Andrea, Costa Luca, Bonuccelli Carlo, Vivoli Carla, Franceschi Lorenzo, Magliozzi Jonathan, Casini Paolo, Lapi Simona, Caneva Clarissa, Sodini Diego, Sanna Attilia, Lapi Francesca e Lapi Franco hanno sottoscritto, di recente, un documento di riflessione in vista del congresso del Pd dal quale emerge, chiaramente, la scelta di voler tornare all'antico e di respingere un candidato a sindaco che non sia espressione della realtà che vorrebbe amministrare.

Un po' quello che ha sostenuto, di recente, anche Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, il quale ha manifestamente dichiarato che Giorgio Del Ghingaro non può essere sindaco a Lucca perché non avrebbe anima e cuore necessari. Gli è subito andato dietro anche Roberto Panchieri, segretario e guru del Pd sezione centro, che ha consigliato a Giorgione di restare in riva al mare per i prossimi anni e di non venire a rompere le uova nel paniere del Pd lucchese che avrebbe già scelto Francesco Raspini, da sempre delfino di mister Tambellin Man.

Ma torniamo al documento sul 'turismo politico' espressione che facciamo nostra e che da ora in avanti starà a significare che ognuno deve starsene a casa propria. Per un partito che fa dell'accoglienza indiscriminata sulle nostre spiagge una bandiera, che accetta nelle sue file parlamentari, consiglieri e dirigenti di ogni colore, razza e provenienza, c'è da domandarsi come sia possibile che si disquisisca sulla origine dei candidati a sindaco e sulla loro appartenenza geografica:

Il nostro Partito arriva ad oggi dopo tre fasi commissariali estremamente travagliate, concomitanti con le scadenze elettorali. Alle ultime elezioni, il Pd ha contribuito alla riconferma del sindaco Del Ghingaro, nonostante la precedente legislatura sia stata spesa all’opposizione di tale amministrazione.

E’ stata una scelta, seppur coerente con l’indirizzo politico Regionale, troppo ravvicinata rispetto alla scadenza elettorale, che ha portato il Pd Viareggio a toccare il punto più basso nei consensi della sua storia non raggiungendo nemmeno il 10 per cento.

L’obiettivo del prossimo segretario e del partito dovrà essere quello di ricostruire insieme e rilanciare il Partito per arrivare a candidare un futuro sindaco espressione del Pd Viareggio con una eventuale maggioranza da costruire e non necessariamente corrispondente all’attuale.

Occorre avviare una nuova stagione, che segni un taglio drastico con il nostro recente passato e tenda a riconquistare i consensi di tutto il centrosinistra e di tutti i potenziali elettori del Pd, puntando alla soluzione dei problemi con i nostri valori e ad una contrapposizione comune alle forze politiche di destra.

Dovrà cessare definitivamente il "turismo politico” salvo rarissime eccezioni di persone molto radicate nel tessuto cittadino ed espressione riconosciuta di rappresentatività viareggina. Basta a candidature da altri comuni a Viareggio.

Ogni commento è superfluo.