Giorgio Del Ghingaro sale all'80 per cento: manca poco e sarà candidato a sindaco di Lucca

lunedì, 11 ottobre 2021, 10:53

di aldo grandi

Quando lo abbiamo preso era al 50 per cento di possibilità di scendere in lizza alle prossime amministrative del 2022. Dopo le dichiarazioni di Tambellini, ora, è salito all'80 per cento e moltissimi lucchesi di centro e anche di destra guardano a lui come l'unico candidato possibile.

Non ci sono dubbi, Giorgio Del Ghingaro, attuale primo cittadino di Viareggio, sarà quasi sicuramente il candidato da battere alle consultazioni del 2022. Con un centrodestra in crisi di identità e di risultati - siamo a fine ottobre e nessuno sa chi ssarà il candidato - e con un centrosinistra verbniciato di rosa-fucsia e con un Tambellini che sta tirando la volata, forse troppo in anticipo, al suo delfino Raspini, Giorgione ha ottime chances di rompere le uova nel paniere a tutti.

Noi, che di certo non abbiamo simpatie per la Sinistra e che, ultimamente, ce le hanno fatte venire meno anche a destra, Lega in primis, non disdegneremmo di osservare con particolare attenzione il programma di questo sindaco pragmatico che, nonostante i nostri attacchi, ci ha sempre combattuto con simpatia e sportività.

Il recente post sul proprio profilo facebook in risposta alle allucinanti affermazioni di Tambellini sulla mancanza di anima e di cuore in un sindaco, Del Ghingaro, che non è di Lucca, ma del Compitese, hanno non solo ferito l'uomo e il politico oltreché l'amministratore, ma hanno anche stimolato il suo amor proprio e la sua voglia, che era già alta, di scendere in pista per l'ennesima sfida.

Alessandro Tambellini ha chiesto primarie veloci e lo ha fatto perché sa bene che se il Pd sceglie subito Raspini è una porta chiusa in faccia a Del Ghingaro che le primarie, se lo conosciamo bene, non le considera nemmeno e giustamente visto che si tratta di una barzelletta buona per chi ancora crede alla democrazia nel partito dell'ex centralismo democratico.

L'unico inciampo per King George è dato dalle 14-15 anime del Pd che sarà arduo mettere d'accordo, ma ora o mai più: non ci sarà, per lui, una seconda occasione e lui nemmeno la cercherà. A Viareggio, critiche o non critiche, ha saputo fare quello che i suoi predecessori, tutti viareggini doc, non sono stati capaci di fare riducendo, loro, una città bellissima in una ex perla della Versilia. Del Ghingaro ha dimostrato di voler provare a restituirle dignità e ci sta riuscendo.

Dicono sia permaloso, può darsi, ma, soprattutto, non sopporta l'ingratitudine e l'ipocrisia. A Lucca il Pd non lo vuole, non lo sopporta, non lo ha mai sopportato. Ma il Pd lucchese ha ridotto Lucca in uno stato pietoso per cui un ricambio sarebbe ben visto da molti anche al suo interno che non vivono e non voglio vivere di antifascismo, dopo un secolo, e di Lgbtq made in Vietina.

80 per cento gente e manca poco, davvero, alla Buona Novella.