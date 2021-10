Politica



Girolami (Ugs) e Pellicci (SI): "Anche Lucca sia parte della mobilitazione nazionale degli studenti per la scuola"

venerdì, 22 ottobre 2021, 09:36

Lorenzo Girolami 8Unione dei Giovani di Sinistra) e Alberti Pellicci (Sinistra Italiana Lucca) chiedono che anche Lucca faccia parte della mobilitazione nazionale per la scuola.

"I fatti di Roma, dove gli studenti del Liceo Ripetta che protestavano contro il modello scolastico del ministro Bianchi sono stati caricati dalla polizia in assetto antisommossa, non ci devono scoraggiare - affermano i due -. In tutta Italia è necessaria una mobilitazione per l'abolizione degli orari scaglionati e per ottenere maggiori spazi di socialità negli ambienti scolastici. L'intero sistema scolastico è già martoriato dai problemi legati alle classi pollaio e ai migliaia di edifici inagibili: il ministro Bianchi, quindi, invece di affermare che non esiste alcun tipo di problema, dovrebbe venir incontro alle richieste degli studenti. Anche Lucca può fare la sua parte in questa sua mobilitazione".