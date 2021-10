Politica



Girolami (UGS Lucca): "Paladini, studenti impossibilitati a svolgere le lezioni regolarmente"

mercoledì, 6 ottobre 2021, 18:48

"Blackout, classi allagate, interi moduli inagibili. Ennesima mattinata indimenticabile per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane Paladini, impossibilitati a svolgere le lezioni regolarmente" così Lorenzo Girolami, dell'Unione dei Giovani di Sinistra di Lucca, in una nota su quanto accaduto oggi.

"La scuola è cominciata già da un mese ma, nonostante le tante parole spese da Regione, Provincia e Comune (tutte targate PD), non è stato fatto niente di concreto per gli studenti. Serve agire nell'immediato, non fare "bla bla bla", come ci ha ricordato recentemente Greta Thunberg dal palco della manifestazione Fridays For Future di Milano".

Secondo Girolami "Le nostre scuole hanno bisogno di sicurezza, sostenibilità e spazi che permettano l'innovazione didattica, subito! Il diritto allo studio è fondamentale, e occorre fare di di più affinché nessuno studente venga lasciato indietro".

"I fondi del Next Generation Eu" conclude l'esponente di Ugs "possono essere fondamentali in questo senso: noi giovani dobbiamo alzare la voce, perché il futuro è nostro".