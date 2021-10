Politica



Incontro con la popolazione a San Vito: si costituisce il comitato "No rotatoria"

sabato, 16 ottobre 2021, 08:51

Oggi, sabato 16 ottobre, alle 14, il comitato "No rotatoria a San Vito centro" di Marco Santi Guerrieri e l'associazione promotrice "Lucca Ti Voglio Bene" incontrano con la popolazione di San Vito.

Luogo di ritrovo angolo viale Martiri delle Foibe - Via Vecchia Pesciatina, di fronte alla ex segheria Fontana. Nel contesto dell'incontro sarà costituito il comitato "No rotatoria San Vito centro", per porre all'attenzione dell'amministrazione comunale relativamente la complessa questione del tratto dell'asse suburbano che transita fra la rotatoria della Santissima Annunziata, il collo di bottiglia della rotatoria "oblunga" di San Vito e l'innesto con viale Castruccio Castracani.

"Gli aderenti al comitato cittadino "No rotatoria a San Vito centro" - afferma Marco Santi Guerrieri -vogliono sottolineare di essere assolutamente d'accordo sulla via intrapresa dall'amministrazione comunale di Lucca relativamente la necessità di portare a definizione il progetto dell'asse suburbano quale cardine insindacabile per la viabilità vomplessiva della città di Lucca".

"Gli aderenti al comitato cittadino "No rotatoria a San Vito centro" - conclude -, sono fortemente preoccupati circa la presunta modalità progettuale dell'ultimo tratto dell'asse suburbano così come indicato dalla stampa e dai proclami degli assessori Francesco Raspini e Serena Mammini. Il comitato e i concittadini residenti chiedono pertanto congrue e immediate delucidazioni relativamente la sorte dei centri urbani fortemente colpiti dall'impatto ambientale che l'asse suburbano impone nel tratto d'innesto fra la Santissima Annunziata e il viale Castruccio Castracani".