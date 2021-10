Politica



Italia Viva esulta: "Due risultati positivi ad Altopascio e Seravezza"

martedì, 5 ottobre 2021, 09:16

Italia Viva commenta il risultato delle elezioni nei cinque comuni della provincia di Lucca e, in particolare, nei due comuni nei quali ha partecipato.



"Italia Viva - esordiscono Alberto Baccini e Anna Rossi, coordinatori di Italia Viva Lucca -, assieme ad Azione di Calenda, è stata parte attiva in due comuni, Altopascio e Seravezza, mentre non c'è stato impegno a Piazza al Serchio, Pieve Fosciana e Massarosa, per mancanza di forze e di tempo".

"Ad Altopascio - spiegano - abbiamo sostenuto il sindaco uscente Sara d'Ambrosio, indipendente, con candidati di Italia Viva ed Azione nella sua Lista Civica "Viviamo Altopascio". Sara D'Ambrosio ha vinto al primo turno con oltre il 50% dei voti e la sua lista civica con Italia Viva e Azione ha preso oltre il 34% ed è stata il traino del successo di Sara. Le altre liste per Sara hanno avuto, una, il PD, intorno al 8,50%, e le altre due poco più del 7%, complessivamente. Un grande successo personale di Sara D'Ambrosio".

"A Seravezza - continuano - Italia Viva, Azione e Forza Italia sono state le forze politiche principali della candidatura di Lorenzo Alessandrini che si contrapponeva alla lista del PD, con candidata il vice-sindaco uscente e alla candidata del centro-destra. Alessandrini ha vinto con grande margine ed è il trionfo del primo esperimento di "terzo polo" in Lucchesia, con Italia Viva, dopo 20 anni di amministrazione PD. Due risultati positivi su due nostre presenze a queste elezioni comunali. Due sindaci eletti non del PD, né del centro-destra".



"Qualcosa sta iniziando a cambiare nello scenario politico lucchese - concludono - dimostrando che si può fare molto fuori dagli schieramenti di sinistra e di destra, contrapposti su tutto, che spesso paralizzano la vita amministrativa dei comuni. Per dare forza a questa nuova linea politica occorrono persone nuove che si vogliano impegnare portando freschezza ed entusiasmo e noi siamo pronti ad accoglierle".