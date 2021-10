Politica



Lucca Consapevole: il 15 ottobre corteo contro il Green pass

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:51

Partirà alle 15 da Piazzale Verdi il corteo organizzato dal gruppo Lucca Consapevole per protestare in maniera pacifica all’obbligo di green pass che si sta per estendere a tutte le categorie di lavoratori.

“Il governo Draghi ha introdotto questo nuovo obbligo con la giustificazione di voler rendere ‘sicuri’ i luoghi di lavoro e di ritrovo e introducendo l’obbligo di screening a tutti coloro che nel rispetto dell’art.32 non hanno aderito alla campagna vaccinale – dichiara il gruppo – creando così una nuova categoria di cittadini che pur essendo sani, fino a prova contraria, di fatto vengono discriminati e costretti, ogni due giorni, a certificare il mancato contagio”.

Tutto ciò, ricordano i rappresentanti del gruppo, riguarda chi dovrà farsi i tamponi e non chi ha effettuato il vaccino, che avrà invece la certificazione per dodici mesi nonostante, sottolineano, la copertura sia per molto meno tempo.

“Appare quindi evidente che anche coloro che si sono vaccinati possono contagiarsi e contagiare – proseguono – e che quindi non è giustificabile l’utilizzo del green pass come strumento utile ai fini del raggiungimento dell’immunità di gregge”.

Lucca Consapevole ritiene quindi che l’unico obiettivo di questa nuova normativa sia quello di indurre alla vaccinazione, pena l’esclusione dalla vita sociale e/o lavorativa.

“Il nostro invito – conclude il gruppo – è rivolto a tutti coloro che ritengono intollerabile pagare per lavorare e soprattutto non accettino di dover esibire un lasciapassare per entrare nei luoghi di lavoro dove fino a ieri le istituzioni ci hanno assicurato di poter lavorare in assoluta sicurezza sia per il ‘successo’ della campagna di vaccinazione sia per il rispetto delle normative covid”.