Politica



Lucca per la partecipazione: "Manifattura, siamo orgogliosi dei cittadini"

sabato, 9 ottobre 2021, 19:32

Il comitato Lucca per la Partecipazione ringrazia i cittadini che hanno contribuito a fermare il project financing di Coima-Fondazione, un progetto che avrebbe fatto scempio della storico immobile della manifattura.

"Grazie ai lucchesi i parcheggi rimangono al comune - si legge nella nota -, non ci saranno tutte le limitazioni alla mobilità che si volevano imporre. Non ci saranno centri commerciali nè appartamenti di lusso e nemmeno la passerella di collegamento con le mura".



"Il processo partecipativo chiesto dai cittadini non eslude che Tagetik possa andare in affitto nella manifattura anche se la società avrebbe potuto pagare l'affitto direttamente al comune e la proprietà rimanere pubblica - spiega il comitato -. Non si capisce perchè l'amministrazione debba lasciare i guadagni sicuri in mano ai privati. Il processo partecipativo assicura che in 90 giorni dall'inizio della consultazione pubblica avremo delle linee guida di indirizzo per il comune. Saranno i cittadini ad indicare se avere Tagetik, il progetto di Lucca città della musica incollaborazione con Music Innovation Hub o se avere altre funzioni".



Mentre il 29 settembre i comitati depositavano la domanda e le 1400 firme a corredo, il 4 ottobre la maggioranza Pd in consiglio comunale ignorava la volontà popolare e votava l'alienazione, ovvero la messa in vendita di oltre 10.000 metri quadrati di manifattura sud al prezzo di 220 Euro al metro quadrato.



"Siamo sicuri che le procedure adottate siano corrette? Che non si prestino a ricorsi ed esposti? Cosa guadagnano Coima-Fondazione e Tagetik nel fare questa corsa ad acquistare prima del 31 dicembre 2021?- si interroga il comitato che prosegue con le domande -. Che cosa costerebbe al Pd lucchese aspettare un paio di mesi per avere una linea guida concordata?"



"Noi vigileremo e controlleremo e porteremo sempre il nostro contributo positivo, ma non potremo non far notare eventuali deviazioni - conclude Lucca per la partecipazione -. Il processo partecipativo è su tutta la manifattura che deve rimanere interamente pubblica e non andare ad ingrassare il bilancio del privato. Non rimane che rivolgere un appello ai cittadini: quando fra pochi mesi andrete a votare, ricordatevi di chi svende i beni pubblici!"



"Votate chi volete, ma non coloro che il 4 ottobre 2021 che hanno tradito la volontà popolare".