Manufatto in mattoni tirato su al campo nomadi e Tambellini-Raspini nemmeno se ne accorgono?

lunedì, 11 ottobre 2021, 13:40

"Cosa si sta costruendo al campo nomadi di via della Scogliera?" A chiederselo è la lista civica SìAmoLucca, che vuole urgentemente un chiarimento dall'amministrazione Tambellini.

"Transitando ieri mattina, domenica, lungo la strada dove da anni si trovano le abitazioni dove vivono sinti e rom, abbiamo notato una betoniera in azione e un muro già realizzato che sembra proprio quello di una piccola nuova abitazione - si spiega in una nota - o comunque di un immobile che viene realizzato nell'alveo del fiume. Di che si tratta precisamente? E come è possibile che si stia lavorando ad un progetto di questo genere? Il Comune è informato di quello che sta succedendo, oppure no? E come svolge i controlli? La Polizia Municipale è al corrente, o questa segnalazione di cui ci facciamo carico è la prima ad essere ricevuta? Ci pare veramente tutto molto strano". La lista civica pone altri interrogativi.

"Si tratta come sembrerebbe di un abuso edilizio - prosegue il documento - oppure la costruzione dell'edificio è addirittura autorizzata? Ci sembra incredibile quanto sta accadendo, perché per qualsiasi manufatto venga realizzato in tutte le parti del territorio, serve giustamente un'autorizzazione. E in questo caso vorremmo capire a quale titolo si sta lavorando all'immobile e che tipo di accertamenti sta svolgendo l'amministrazione, che non sembra avere un quadro preciso di quello che accade in alcune zone". Più volte la lista civica SìAmoLucca ha chiesto controlli periodici sugli insediamenti e i villaggi in cui vivono i nomadi, per garantire che tutti rispettino la regole. "E' necessaria una spiegazione - conclude la nota - anche perchè spesso questa giunta di centrosinistra sembra aver chiuso gli occhi su molte questioni"