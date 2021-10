Politica



Martinelli: "Maggiore attenzione alla conservazione dei monumenti presenti nel centro storico"

giovedì, 21 ottobre 2021, 22:25

"Maggiore attenzione alla conservazione dei monumenti presenti nel centro storico". Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al comune di Lucca durante il consiglio comunale di questa sera (21 ottobre).



"In particolare - ha aggiunto l'esponente del partito di Giorgia Meloni - il monumento a Francesco Burlamacchi in Piazza San Michele e quello a Francesco Xaverio Gemignani in Piazza Guidiccioni necessitano di una accurata pulizia. Monumenti che rappresentano la grandezza storica ed artistica della nostra città e che necessitano ogni giorno di particolare cura e attenzione".



"Chiediamo quindi all'amministrazione comunale - ha concluso Martinelli - di intervenire con una costante cura dei monumenti per mantenerli ai giusti splendori che meritano".