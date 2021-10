Politica



Mdf parteciperà al corteo contro il Green pass: "Strumento violento e oppressivo"

mercoledì, 13 ottobre 2021, 21:35

Il movimento per la decrescita felice fa sapere che parteciperà al corteo di venerdì 15 ottobre in piazzale Verdi, giorno in cui scatterà l'obbligo del green pass in tutti i luoghi pubblici e privati. Il circolo di Lucca invita dunque la cittadinanza ad essere presente.



"Sappiamo tutti che non ha alcuna motivazione sanitaria -si legge nella nota -,è un ulteriore passo in avanti nel giro di vite e libertà individuali e collettive che il governo persegue ormai da due anni. Il lasciapassare non è altro che un tentativo autoritario di un sistema politico succube del potere economico e finanziario delle multinazionali e delle banche mondiali, per rendere le persone ancora più sottomesse e sottoposte a una logica di dominio che nulla a che fare con la sicurezza".



"Mentre non si fa niente per l'ambiente e per migliorare la vita nelle città , la sanità, bloccare le delocalizzioni e salvaguardare una diversa concezione della qualità della vita senza consumismo - conclude la nota -, anche l'agricoltura rurale è sotto attacco e nonsi fa niente per la cura della terra per un mondo migliore sia per noi che per le generazioni future. Ci vediamo in piazza!".