Politica



Miac, Fantozzi (FdI): "Volano per lo sviluppo del territorio lucchese"

martedì, 12 ottobre 2021, 16:53

"La Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria rappresenta un volano per lo sviluppo del territorio lucchese, Lucca torna ad essere capitale della carta puntando su innovazione tecnologica ed ecologia. Il settore si trova a fronteggiare il tema della transizione energetica ed ecologica in una fase di forte rialzo dei prezzi di materie prime, energia, combustibili. Rincari che rischiano di frenare la ripresa economica. Regione e Governo non possono permettere che questo accada, dalla ripresa economica passa il futuro occupazionale di giovani e meno giovani. Il settore cartario di Lucca è una parte centrale dell'economia del nostro territorio con ben 10mila addetti ed un fatturato di oltre 4 miliardi" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, che domani parteciperà ai lavori del Miac.



"L'industria cartaria sta vivendo un periodo da record di rialzo delle materie prime che sta costringendo i vari operatori a cercare soluzioni per affrontare il problema tentando di rimanere competitivi sul mercato. La sostenibilità del presente potrebbe anche complicare la sfida green del futuro, ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro da tutelare con ogni mezzo così come il bagaglio di competenze e professionalità delle nostre aziende" sottolinea Fantozzi.