Obbigo Green pass, i sindacati: "Problemi di gestione difficilmente risolvibili"

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:16

Si avvicina l'ora 'x', ovvero il 15 ottobre, giorno di entrata in vigore dell'obbligo vaccinale sul posto di lavoro. I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm intervengono in vista delle, inevitabili, problematiche che sorgeranno.



"La campagna vaccinale promossa dal Governo - esordiscono le sigle - non ha evidentemente ottenuto i risultati sperati. Le nostre organizzazioni sindacali avevano chiesto l'obbligatorietà del vaccino, ma il Governo ha scelto un'altra strada per palesi difficoltà di coesione politica al proprio interno. La scelta è stata quella di rendere obbligatorio il green pass, pur sapendo che ciò avrebbe comportato problemi di gestione difficilmente risolvibili. Anche questo strumento, sicuramente pensato come incentivo alla vaccinazione, non ha ottenuto l'obiettivo dichiarato".

"A poche ore dall'entrata in vigore, il 15 ottobre, dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori - incalzano - questo è un dato di fatto. Circa 4 milioni di lavoratori dovranno farsi il tampone, ogni due o tre giorni, per poter lavorare. Si tratta di una situazione, per le sue dimensioni, difficilmente governabile e che rischia anche di mettere in discussione l'attività lavorativa in tante aziende".

"Qualcosa deve essere pensato e messo rapidamente in pratica - affermano -. Per parte nostra ribadiamo il forte invito a tutti i lavoratori affinché si vaccinino, per proteggere loro stessi e tutte le persone che sono loro vicine".

"Invitiamo, al contempo, le aziende (per uscire dalle difficoltà in cui si trovano) - concludono - a mettere a disposizione un po' di risorse nell'interesse di tutti i lavoratori, almeno per un tempo limitato e per favorire questa fase di transizione. Siamo convinti che sia anche interesse loro".