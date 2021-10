Politica



Panchieri (Pd): "Presto primarie e Del Ghingaro resti dov'è che qui non servono salvatori della patria"

lunedì, 11 ottobre 2021, 14:00

Il segretario del circolo centro storico el Pd e 'guru' della politica del partito, alla luce della possibilità che il sindaco di Viareggio si candidi a Lucca, lo invita a restarsene dov' per il bene di tutti, viareggini e lucchesi compresi:

Lo dico con franchezza: non fa bene alle Istituzioni che rappresentano il recente battibecco tra il Sindaco di Lucca e quello di Viareggio. Lasciamo perdere “l’anima” e “le fette di buccellato” con i messaggi ambigui e ridondanti che vengono veicolati. Tambellini ha l’impegno di portare a termine nel modo migliore il suo sofferto secondo mandato cercando di produrre altri risultati per la città oltre quelli già ottenuti; Del Ghingaro ha da poco più di un anno iniziato il suo secondo mandato e deve preoccuparsi di realizzare il programma che in larga maggioranza i cittadini di Viareggio hanno votato dotandolo di una grande forza. Lo so anch’io che ci sono ambienti e persone di Lucca che invocano la calata di Del Ghingaro come Salvatore della città, non si sa da che cosa! E’ un atteggiamento che sinceramente trovo politicamente infantile e provinciale. Lucca non deve essere salvata da nulla e da nessuno, deve proseguire, innovando e programmando, il suo percorso di crescita culturale, economica e sociale, come fa una comunità matura e consapevole. Le due coalizioni, Centro-Destra e Centro-Sinistra, hanno il dovere di prendere al più presto le loro decisioni sui candidati a Sindaco, il Centro-Sinistra con le primarie già preannunciate, il Centro-Destra secondo le modalità individuate. Lasciare un vuoto è il vero modo per far venire voglia a qualcuno di misurarsi con le “sfide impossibili” più volte annunciate. Poiché non mi risulta che sia stato ancora aperto una sorta di mercato dei Sindaci, la cosa migliore da fare è rispettare le Istituzioni e gli impegni che si sono presi con gli elettori per ottenerne il consenso. Tutto ciò che esce da questo tipo di logica semina confusione e alimenta il disprezzo per la politica indebolendo, al contempo, la credibilità delle Istituzioni rappresentate. Perciò: buon lavoro di fine mandato per il Sindaco di Lucca Tambellini e buon lavoro per i prossimi 4 anni al Sindaco di Viareggio, per il bene delle città che amministrano.