Partito comunista: "No alla svendita della manifattura"

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:39

La posizione del Partito Comunista in merito al piano di mister Tambellini di vendere parte della manifattura sud alla Fondazione Crl per poi affittarla a Tagetik.



"Rieccoci qua - esordisce il partito -, ancora una volta, a intervenire per evitare l'ennesima beffa dell'amministrazione Tambellini ai danni della nostra città. PD e co. ci riprovano: dopo il naufragio del progetto coima fondazione, quando mancano solo sei mesi alla scadenza del loro mandato, cercano di vendere a tutti i costi parte della ex manifattura sud. Tutto questo in barba ad una città che gli si è rivoltata contro, grazie al lavoro di comitati ed associazioni che sono riusciti in pochi mesi a raccogliere 1400 firme per il processo partecipativo riguardante la porzione citata della manifattura".

"Da Panchieri a Tambellini - incalza -, la levata di scudi del pd e affini è unanime: deve essere la fondazione a vincere l'asta per rilevare la parte dell'immobile messa in vendita. L'amministrazione evita di dire, volutamente a questo punto, che la Fondazione ha un contratto con Coima che le impedisce di acquistare in proprio o agevolare l'acquisto da parte di terzi dell'immobile ex Manifattura Tabacchi e Coima ha l'esclusiva su qualunque operazione commerciale (vendita e affitto) relativa all'immobile. Quindi Fcrl non può partecipare al bando. Lo farà il fondo gestito da Coima".

"Aperte le porte alla fondazione (e coima) - attacca - si spalancano i portoni a tagetik, multinazionale olandese di software, che entrerebbe nel centro storico senza alcun tipo di impegno, capace di andarsene quando più gli torna e conviene, come del resto fanno tutte le multinazionali presenti sul nostro territorio da anni (vedi GKN a Campi Bisenzio). La maschera del sindaco e di tutti i consiglieri di centro sinistra è finalmente calata e non si discosta da quella che oramai è diventata la "fu sinistra" a livello nazionale".

"Se l'amministrazione avesse impiegato gli stessi sforzi con cui sta provando a svendere la parte sud della ex manifattura alla fondazione - conclude - per occuparsi dello stato disastrato e di profonda crisi economica e sociale in cui versano le nostre periferie, staremo parlando di un'altra città: meno attrattiva, forse, per gli squali della speculazione edilizia ma più a misura di cittadino. Per questo noi ribadiamo il nostro più totale disprezzo verso un modo di concepire la politica non solo dannoso alla credibilità della politica stessa ma volto esclusivamente a fare gli interessi di pochi nei confronti dei molti. La posizione del Partito Comunista è chiara: si al rifacimento della parte sud ma con un procedimento che mantenga la proprietà dell'immobile (tutto) pubblica, cioè di tutti. Si al processo partecipativo chiesto da comitati e associazioni con le loro 1400 firme. Ancora una volta, non passeranno!"