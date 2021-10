Politica



Raspini: "Primarie subito, poi allargare la coalizione"

martedì, 26 ottobre 2021, 11:33

Le primarie si avvicinano e l'assessore comunale e candidato sindaco, Francesco Raspini, indica quale strada vorrà seguire per allargare la coalizione e inglobare quei pezzi di centrosinistra oggi ancora non raggiunti. Un intervento che arriva all'indomani della direzione regionale del Partito Democratico, in occasione della quale è stata accolta la richiesta del Pd Lucca di poter svolgere le primarie in parallelo ai congressi locali.



"Questa è una buona notizia - spiega Raspini -, non solo perché così si accelera il percorso che guiderà il centrosinistra all'individuazione del candidato sindaco. Ma soprattutto perché marca la differenza rispetto a un centrodestra litigioso e ancora ampiamente avviluppato nelle proprie contraddizioni. Noi, invece, un modo democratico, trasparente e tempestivo per scegliere i nostri candidati lo abbiamo. Ora l'obiettivo è fare del nostro meglio, perché chiunque vinca sia legittimato dal maggior numero possibile di cittadini".



"È chiaro - aggiunge - che al quadro, di cui fanno già parte importanti forze politiche e civiche, mancano ancora alcuni pezzi. Penso a Italia Viva e Azione, ma anche al Movimento 5 stelle. Anche io, come il senatore dem Andrea Marcucci, credo che si debba lavorare per allargare ulteriormente la coalizione: fin da subito, ove possibile, o dopo le primarie se ci fosse bisogno di più tempo".



E quindi un impegno per il futuro. "Se dovessi essere io a vincere le primarie - conclude il candidato Raspini - mi impegno fin d'ora a favorire l'allargamento della coalizione a tutti coloro che vogliono - sinceramente - contribuire all'affermazione del centrosinistra. Naturalmente non con accordi di palazzo, ma con convergenze politiche e programmatiche vere e trasparenti. Facciamo dunque queste primarie, facciamole prima possibile, ma soprattutto facciamole per bene: cioè facendo in modo che siano ricche di idee e contenuti, coinvolgendo tante gente e seminando entusiasmo e voglia di partecipare. Questo sarà il miglior biglietto da visita che potremo offrire a chiunque".