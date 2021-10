Politica



Ricci (FI Giovani): "Violenza sulle mura, situazione fuori controllo"

mercoledì, 27 ottobre 2021, 08:50

Il coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia Lucca, Giovanni Ricci, interviene chiedendo maggiore sicurezza a seguito delle risse avvenute in queste settimane.



"Stamani - esordisce - ho appreso di un ennesimo episodio di violenza sulle mura cittadine. Nelle ultime settimane diverse risse si sono susseguite, rendendo la situazione decisamente fuori controllo".



"Già in diverse occasioni - spiega - mi sono espresso sulla questione sicurezza dicendo che oltre al buon senso delle persone manca anche l'attenzione dell'amministrazione riguardo questa tema tanto importante per tutti noi".



"A mio parere - conclude - sono necessari interventi urgenti come il potenziamento del servizio di polizia municipale attraverso l'introduzione dei nuclei di prevenzione dell'ente locale che girino sul territorio, con l'obbiettivo di prevenire e contenere possibili risse ma anche altre forme di violenza anche in cooperazione con le altre forze dell'ordine. Cercare di far sentire sicuri il più possibile i cittadini è secondo me uno degli obbiettivi più importanti per un amministratore, cosa purtroppo non sempre rispettata dall'amministrazione comunale uscente".