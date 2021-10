Politica



Roberto Guidotti: “Santini vive in un videogame”

sabato, 23 ottobre 2021, 13:35

Roberto Guidotti afferma che ogni giorno si legge del leader della lista civica “Siamo Lucca” e di come l’amministrazione sia priva di idee e di progetti. Accusa il capogruppo di Siamo Lucca di vivere in un videogame, dato che, a detta sua, parla solo di vittorie e sconfitte.

“Dobbiamo far notare a Santini che fare l’amministratore è molto più complesso che giocare al game boy o cercare di fare degli scoop giornalistici – dichiara Guidotti – amministrare prevede un lavoro che spesso non si può riassumere in una nota per la stampa come fa lui da capogruppo di opposizione giusto per dire ‘ci sono anche io’”.

In particolare, Guidotti si esprime in merito al tema della Manifattura Sud e ritiene che a tal proposito Siamo Lucca ha fatto ostruzionismo e ha negato questa area a qualsiasi nuova progettualità.

“Vorrei ricordare al consigliere che i rappresentanti di Music Innovation Hub sono stati incontrati due volte dall’amministrazione perché due sono state le richieste da parte loro – prosegue – una prima in video conferenza e una seconda in presenza con sopralluogo della Manifattura incluso”.

Infine, Guidotti cita personaggi illustri per rivolgersi al gruppo, tra cui Charles De Gaulle, che sosteneva che “solo gli imbecilli non sbagliano mai”, e Wiston Churchill, secondo cui “l’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo in ogni opportunità” e “il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta”.

Guidotti conclude affermando di non aver bisogno dell’aiuto del consigliere e, anzi, gli suggerisce di meditare su questi aspetti.