Politica



Solidarietà, Difendere Lucca posticipa la raccolta alimentare per i Comics

venerdì, 29 ottobre 2021, 11:27

Difendere Lucca comunica che la tradizionale raccolta alimentare mensile, che viene effettuata l'ultimo sabato del mese, viene eccezionalmente spostata. La difficoltà degli spostamenti dovuti al traffico, in occasione di Lucca Comics, rende difficoltosa sia la raccolta degli aiuti che la consegna.

"L'appuntamento è quindi rimandato a sabato 6 novembre, sempre dalle 15 alle 17 a Marlia, in via della Chiesa 24. Ricordiamo che i nostri volontari sono disposizione però tutta la settimana per raccogliere gli aiuti di chi volesse donare. Contattandoci al numero 327.3607777 o tramite mail a difenderelucca@yahoo.com, o sui nostri canali social, è possibile concordare il ritiro anche a domicilio".

"Raccogliamo generi a lunga conservazione – conclude Difendere Lucca – come pasta, legumi, passata di pomodoro, olio, sale, farina, tonno e scatolame vario. Raccogliamo anche prodotti per l'igiene personale e alimenti per i bambini".