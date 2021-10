Politica



Suburbana e rotatorie, nasce un comitato

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:48

Marco Santi Guerrieri, per la libera associazione cittadina “Lucca ti voglio bene”, si esprime sul tema della viabilità suburbana, facendo riferimento alla bozza di progetto annunciata 15 anni fa dal sindaco Mauro Favilla.

“Ecco concretizzarsi con la delibera di giunta l’avvio all’iter di fattibilità per poi giungere in consiglio comunale – dichiara Guerrieri – ciò senza aver minimamente coniugato anzitempo e nero su bianco l’indispensabile concertazione con la cittadinanza dei quartieri interessati dal progetto”.

Marco Santi Guerrieri preannuncia quindi la costituzione di un comitato cittadino che coinvolgerà la popolazione residente fra San Vito e la Santissima Annunziata.

“Il 10 febbraio 2021 l’annosa questione dell’abbattimento dell’edificio di proprietà della famiglia Monteriso per permettere il congiungimento tra via Martiri delle Foibe e viale Castruccio Castracani viene accantonata – prosegue – e l’assessore Marchini dichiara che non sarà abbattuto nessun edificio ma verrà invece realizzata una rotatoria allungata sul lato di via Elena Guerra”.

Dopo i sopralluoghi effettuati, Guerrieri si domanda come possa essere realizzata una rotatoria nel mezzo di un abitato e come si possa far scorrere un’arteria di 15 metri fra le case vicine. Ritiene che l’amministrazione comunale abbia preferito risparmiare.