Politica



Tambellini sfida Del Ghingaro: "Non può fare il sindaco senza anima". King George replica: "In un colpo solo ha offeso viareggini, capannoresi e il sottoscritto"

domenica, 10 ottobre 2021, 12:19

di aldo grandi

"Io, per le competenze maturate in questi dieci anni potrei fare il sindaco di Firenze o di Roma, Milano... Ma non sarei in grado perché lo farei solo con la testa, non con il cuore, l'anima. Perché fare il sindaco è una questione anche di sentimento e io sono un lucchese dentro. Per questo ho potuto fare il sindaco nella mia città e non altrove".

Sono parole pronunciate da Alessandro Tambellini in una trasmissione televisiva a Canale 50. A specifica domanda sulla possibilità che si candidi Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, ha risposto così.

E Giorgione non ha gradito. Giustamente. E sul suo profilo facebook ha risposto per le rime accettando il guanto di sfida:

“Non puó fare il sindaco.” Frase già sentita nel 2004 quando sostenevano che uno che viene dal Compitese non poteva fare il sindaco di Capannori (fatto per dieci anni).

Frase ricorrente anche nel 2015, e poi di nuovo nel 2020 (… via giù, un po’ di fantasia non guasterebbe), quando alcuni sostenevano che uno di Lucca non potesse fare il sindaco a Viareggio: sto facendo il Sindaco al secondo mandato, vinto al primo turno.

Ora il primo cittadino uscente di Lucca, a domanda di un giornalista, sostiene che uno del compitese, quindi del contado (posto per lui plebeo) andato poi al mare, addirittura di là dal monte (luogo per lui straniero, quindi infido e pericoloso) non avrebbe dentro l’anima la città. Di conseguenza non potrebbe fare il sindaco come lo ha fatto lui, che viene da Lucca fora ma non troppo.

Bene, sottolineando che per due volte ho dato la mia fiducia di cittadino al sindaco uscente, e prescindendo dalla considerazione sulla qualità dell’Amministrazione che ne è derivata (lascio ai posteri…), prescindendo anche dal fatto che in un colpo solo ha offeso i capannoresi, i viareggini ed il sottoscritto, prescindendo dal concetto di superiorità che traspare dalle sue parole, prescindendo anche da una diversa idea di politica che ne deriva, prescindendo da tutto questo .. ringrazio per la considerazione, non nuova come detto, che mi sembra quasi di buon augurio. E intanto affetto il buccellato.

Poi si vedrà eh.