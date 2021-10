Politica



Vietina: "Assalto alla Cgil, il silenzio assordante della destra lucchese"

martedì, 12 ottobre 2021, 13:59

Ilaria Vietina accusa la destra lucchese di non aver speso una parola per condannare i fatti violenti accaduti alla sede nazionale della Cgil.



"Sono passate più di 48 ore dalla violenta irruzione nella sede nazionale della CGIL da parte di gruppi di estrema destra - esordisce -. Ne parlan tutti, ma dopo più di 48 ore nessun politico del centrodestra lucchese, ad ogni livello, ha sentito il dovere di condannare fatti così gravi o di esprimere solidarietà verso un'organizzazione sindacale che rappresenta 6 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani".



"Nessuna parola contro le azioni violente avvenute vicino al Parlamento o al pronto soccorso del'Umberto I - attacca -. Un silenzio assordante. Un silenzio che ha lo sgradevole sapore della legittimazione. Possibile che nessun consigliere comunale, provinciale o regionale del centrodestra lucchese senta il bisogno di stigmatizzare, senza ambiguità o mezze misure, le azioni violente prendendo le distanze in modo netto da delinquenti che nulla hanno a che fare con il civile manifestare? Possibile essere così timidi pur di non rischiare di toccare quei voti che possono provenire dalle frange più estreme della destra?"



"Credo che tutti i rappresentanti e le rappresentanti delle istituzioni e della politica - conclude -, insieme alla cittadinanza, debbano promuovere e difendere la Costituzione e i luoghi della democrazia. Dobbiamo essere uniti, al di là degli schieramenti, contro gli attacchi violenti e squadristi in difesa della legalità. Per pochi voti non lasciateci soli a difendere e presidiare i luoghi della democrazia dalla violenza neofascista".