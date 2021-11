Acquedotto Nottolini, Barsanti (Difendere Lucca): "I progetti annunciati da Tambellini a che punto sono?"

Altri articoli in Politica

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:05

Dura replica del capogruppo di SìAmoLucca, Remo Santini, ai partiti della maggioranza dopo le nuove polemiche nei suoi confronti sulla ben nota questione della manifattura tabacchi

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:23

I due consiglieri, regionale e comunale, a seguito dell'ipotesi di apertura di un supermercato sulla Via Sarzanese a Nave, tornano a difendere con forza e determinazione i negozi tradizionali presenti sul territorio di Lucca

martedì, 9 novembre 2021, 14:13

Il vicepresidente della commissione sviluppo economico e presidente della commissione d'inchiesta regionale sulla pandemia, sarà presente nei 33 comuni della provincia di Lucca a rotazione (Versilia, Piana, Garfagnana e Mediavalle)

martedì, 9 novembre 2021, 13:33

Il movimento Difendere Lucca organizza per sabato 13 novembre un'escursione didattica presso la Ex Manifattura tabacchi in centro. L'appuntamento è alle 10:30 in piazzale Verdi, angolo con via Vittorio Emanuele

lunedì, 8 novembre 2021, 14:34

L'assessore all'edilizia privata Serena Mammini condanna senza appello l'abuso edilizio al campo zingari e spiega che le autorità sono già state informate: "Non abbiamo detto nulla perché c'è una indagine in corso"

lunedì, 8 novembre 2021, 13:45

"Il monumento ai Caduti di Nozzano, come altri, necessità di restauro. Per questo ho protocollato una mozione per recuperarne la struttura ed il significato", afferma Fabio Barsanti, capogruppo di Difendere Lucca in Consiglio comunale