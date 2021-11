Armando Barsotti nuovo presidente di FIAIP Pisa-Lucca

Altri articoli in Politica

giovedì, 4 novembre 2021, 16:59

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli

giovedì, 4 novembre 2021, 16:13

Andrea Casali non ha voluto rivelare chi erano gli ospiti della cena di ieri sera. Allora lo facciamo noi e, non contenti, raccontiamo anche l'irraccontabile ossia che tutti, salvo i rappresentanti dei partiti, hanno sostenuto la candidatura di chi non era nemmeno stato invitato, Mario Pardini

giovedì, 4 novembre 2021, 14:06

Andrea Casali, the peacekeeper del centrodestra, ha organizzato una cena in centro storico dove ha invitato i partiti della coalizione di centrodestra: mancavano Santini, che ha declinato l'invito, Marchetti che ha annullato all'ultimo minuto e Pardini che non è stato nemmeno invitato

giovedì, 4 novembre 2021, 09:30

In occasione della ricorrenza della vittoria italiana nella prima guerra mondiale, il movimento Difendere Lucca chiede che il 4 novembre torni ad essere festività nazionale

mercoledì, 3 novembre 2021, 20:41

"Avevamo ragione, adesso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il suo presidente siano trasparenti e rispondano alle critiche del ministero. Lo chiede la città"

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:09

Il consigliere di opposizione Fabio Barsanti interviene sul disagio segnalato dagli atleti del Lucca Roller Club, costretti ad allenarsi sotto la pioggia o a non potersi proprio allenare perché la pista non ha ancora la copertura e non ci sono spazi alternativi