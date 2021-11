Politica



Bindocci attacca Fondazione e Bertocchini: "Fuori la lettera che avete ricevuto dal ministero"

mercoledì, 3 novembre 2021, 20:41

E' un Massimiliano Bindocci decisamente arrabbiato quello che ha preso carta e penna e ha scritto un comunicato destinato a mandare su tutte le furie la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il suo vertice. Bindocci ha preso conoscenza di un documento giunto dal ministero dell'Economia al chiosco di San Micheletto. Una lettera di forte critica al comportamento tenuto in occasione della vicenda relativa alla ex manifattura tabacchi e alla sua ristrutturazione. La lettera sarebbe stata protocollata il 20 ottobre, ma a quanto pare nessuno, tra i soci che ne erano al corrente, ha sentito il bisogno di comunicarlo alla città. Chissà perché...

Bindocci chiede trasparenza e che venga resa pubblica la lettera:



Come consigliere comunale sono a chiedere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, a seguito della comunicazione inviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con protocollo n DT 83213 del 20/10/2021, che affronta varie vicende tra cui quelle di Lucca Solare e sopratutto quella della Manifattura, che in nome della trasparenza e dell’etica si renda pubblica tale comunicazione.

Ritengo che vada pubblicata sul sito della Fondazione stessa. Se c’è trasparenza ed etica lo si dimostri così.

Il sindaco ha detto più volte che la Fondazione era una garanzia per la città.

La maggioranza, ed ahimé anche parte dell’opposizione, hanno sempre fatto sviolinate per la attuale gestione della Fondazione, forse perché la luce piace anche se riflessa o per la speranza di vedere qualche briciola.

Personalmente invece ho espresso critiche e riserve su diverse operazioni, e sopratutto su quella nota della ex manifattura, per le ragioni che tra l’altro sono le stesse che vengono citate dalla nota del MEF.

Cosa hanno da dire adesso il sindaco e gli altri?

Da quello che si apprende a mezzo stampa e da quello che si apprende, il Ministero ha mosso pesanti critiche alla Fondazione, per come ha gestito la partita della ex Manifattura insieme a Coima.

La Fondazione gestisce i risparmi dei lucchesi pertanto la richiesta di pubblicità e trasparenza coinvolge tutta la città. Si risponda e si pubblichi cosa il ministero ha scritto.

La dirigenza della Fondazione ci faccia sapere quanto si è speso nell’operazione ex Manifattura e nel fondo (si parla di 25 milioni!) e dove sono andati a finire i soldi.

È Lucca che lo chiede!