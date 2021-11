Politica



Casa abusiva al campo nomadi, Santini: "Il Comune latita, intervenga la magistratura"

lunedì, 8 novembre 2021, 13:41

"Un mese fa abbiamo denunciato che era iniziata la costruzione in corso di una nuova casa abusiva al campo nomadi di via della Scogliera: è trascorso un mese, senza che il Comune né la Polizia Municipale abbiano preso provvedimenti, e nel frattempo i lavori si sono conclusi con il montaggio anche di porte e finestre".

La nuova denuncia sul caso sollevato ai primi di ottobre arriva dalla lista civica SìAmoLucca.

"Non c'è alcuna giustificazione al comportamento dell'amministrazione Tambellini-Raspini-Vietina, che con il suo lassismo non solo non è intervenuta subito, ma ha permesso che l'abitazione fosse completata - spiega il capogruppo Remo Santini -. All'indomani della nostra prima denuncia, il Comune ci aveva risposto che se necessario sarebbe stata immediatamente emanata un'ordinanza di sospensione lavori, con la contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria. Una bugia, perché l'ordinanza non c'è stata e nel frattempo si è data la possibilità di far continuare gli interventi, nonostante un sopralluogo svolto dagli agenti. Quell'ordinanza era assolutamente necessaria, altro che. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l'area doveva essere posta immediatamente sotto sequestro, con un'azione repentina di fronte al reato, in modo che non fosse portato a ulteriore conseguenza".

Per vederci ancora più chiaro, Santini ha fatto una richiesta di accesso agli atti, che però non è stata accolta.

"Il comandante della Polizia Municipale, Prina, ci ha risposto che non può fornirci gli atti che avevamo chiesto sull'andamento degli accertamenti né la copia della segnalazione del caso di abusivismo alla Procura, che speriamo vivamente sia stata fatta - aggiunge Santini - giustificando il diniego a causa del fatto che sono ancora in corso i relativi accertamenti di polizia giudiziaria. Ma queste verifiche stanno durando da un mese? Qualcosa non torna: è evidente che non si è agito con tempestività, consentendo che la costruzione andasse avanti. A questo punto non ci resta che sollecitare noi la magistratura, perché venga ripristinata una situazione di legalità".