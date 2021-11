Politica



Celebrazioni Puccini, Zucconi e Tofanelli (FDI): da Del Ghingaro atteggiamento superficiale e irresponsabile

lunedì, 15 novembre 2021, 18:50

Solo un'amministrazione superficiale come quella di Giorgio Del Ghingaro può pensare di non collaborare con Lucca per un evento di estrema importanza come le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini che cadranno nel 2024. E' il commento del capogruppo FdI a Viareggio Carlalberto Tofanelli.

Non c'è tempo per i litigi, occorre programmazione, creare sinergie tra le due città per creare opportunità di lavoro e dare maggiore visibilità anche alla città stessa di Viareggio. Specialmente per Torre del Lago, sede del celebre Festival dedicato a Puccini conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, questo evento sarebbe un momento importantissimo di visibilità, che darebbe oltretutto slancio all'economia della frazione. L'indisponibilità di Viareggio a gestire unitamente l'evento con l'amministrazione Tambellini e lo stesso sindaco di Lucca che non coinvolge ma anzi spesso esclude Viareggio in quelle che sono le linee operative che porteranno alla realizzazione delle celebrazioni sono il segno di una politica miope – afferma l'onorevole FdI Riccardo Zucconi - che si dimostra ancora una volta irresponsabile di fronte ad un'occasione di beneficio e prestigio per tutto il territorio non solo dei due comuni, ma anche della provincia stessa. Un atteggiamento che porterà danni irreparabili anche in termini di opportunità lavorative, economiche e sociali. Insomma, avremo tutto da perdere e niente da guadagnare, questo Del Ghingaro lo sa oppure come sempre fa solo e soltanto di testa propria?