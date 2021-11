Politica



Centenario Puccini, Fantozzi (Fdi): "Pd, giù le mani da Puccini!"

lunedì, 15 novembre 2021, 18:43

"Come accaduto per la questione della capitale della cultura siamo costretti ad assistere ad una controproducente litigiosità nel centrosinistra con una guerra aperta tra le amministrazioni comunali di Viareggio e Lucca. Campanilismo, protagonismo e zero unità d'intenti anche per il centenario del maestro Puccini previsto per il 2024. Si presenta un'altra occasione unica per la provincia di Lucca che non può permettersi il lusso di non partecipare unita a questa sfida. La priorità dovrebbe essere l'interesse supremo per il territorio, visto che stiamo parlando di un evento con notevoli ricadute turistiche ed economiche" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi.

"Lucca e Viareggio devono avere una visione globale e sinergica sull'intero territorio provinciale. La nostra forza deve essere il nostro territorio che offre arte, cultura, montagna, mare, lago e terme. Questa offerta fa della provincia un "unicum" nel panorama toscano e nazionale. I luoghi, che hanno ispirato le arie più belle del maestro Puccini, devono unire amministrazioni e primi cittadini. E invece assistiamo al sipario che cala sull'ipotesi di una celebrazione unitaria. Screzi e dispetti tra due sindaci che dovrebbero unire e non dividere due città come Viareggio e Lucca. Rapporti andati in cortocircuito da tempo: assistiamo a liti e regolamenti di conti sui social ed in tv, due sindaci che sembrano più interessati alla prossima tornata elettorale che al territorio" sottolinea Fantozzi.