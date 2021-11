Politica



Centrodestra, tutti i potenziali candidati a cena insieme

giovedì, 25 novembre 2021, 11:14

di aldo grandi

E' la foto più bella: al di là dei partiti, finalmente alcuni dei potenziali candidati, ma non solo, del centrodestra alla carica di sindaco di Lucca si sono ritrovati a cena da Batano a San Pietro a Marcigliano per parlare e, chissà, magari anche decidersi. C'erano Luca Leone, Remo Santini, Ilaria del Bianco, Fabio Barsanti, Moreno Bruni e Mario Pardini. Di cosa avranno parlato? Possiamo facilmente immaginarlo anche se tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare: bocche cucite, solo Ilaria del Bianco e Remo Santini hanno risposto al telefono limitandosi a dire che i convenuti hanno parlato di Lucca - e ci mancherebbe che avessero parlato di... Pisa - ma non di candidature. Ovviamente non ci crediamo...

Che dire? Positivo che si siano trovati tutti a cena e tutti, ovviamente, vaccinati. Ma per tutti quelli che vaccinati non sono, Andrea Colombini incluso, ci sarà qualcuno interessato ai loro voti? Oppure dovranno finire in appositi campi di contenimento, magari, che so, al Polo Fieristico o sugli spalti...

L'immagine l'ha postata Ilaria del Bianco sul suo profilo facebook. Bontà sua. Primo passo verso l'unità del centrodestra? Mancavano i partiti istituzionali, vedremo.