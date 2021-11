Politica



Centrosinistra verso le primarie: "Al voto anche sedicenni ed extracomunitari”

domenica, 21 novembre 2021, 14:04

di chiara grassini

"Oggi sottoscriviamo l'accordo di coalizione che prevede un regolamento e un 'manifesto dei principi e dei valori' nel quale ci siamo riconosciuti. E' importante perchè contiene gli indirizzi programmatici e politici per le prossime elezioni amministrative". Queste sono le parole di Renato Bonturi, segretario dell'unione comunale Pd di Lucca che ha elencato i soggetti politici che costituiscono la "Coalizione di centrosinistra per Lucca 2022". Oltre al Partito Democratico, Lucca Civica, Sinistra con, Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, Coordinamento popolari Lucca e Piana, e Volt Italia.

La coalizione è "un percorso chiaro, trasparente, aperto e fatto di un confronto ampio" all'interno della quale si "possono aggiungere soggetti politici che si riconoscono in esso".. Ma l'obiettivo principale del Partito Democratico è uno solo al momento, ovvero arrivare al 19 dicembre, giorno in cui ci saranno le primarie per decidere quale dei due candidati (Raspini e Vietina) verrà eletto per la candidatura a sindaco.

"Chi si può candidare? Chi potrà votare alle elezioni? - sono le domande che si è posto Bonturi nella sede del Pd in via Barbantini 112 -. Innanzitutto le personalità proposte dalle forze politiche che aderiscono alla coalizione, in secondo luogo persone proposte dai cittadini che hanno raccolto firme (si va da un minimo di 67 a un massimo di 400 secondo una legge nazionale)".

Potranno recarsi alle urne i cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nel comune di Lucca, i sedicenni, i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno. Entro il 2 dicembre invece si possono presentare candidature alle primarie da parte dei soggetti che hanno costituito la colalizione e "aprire la sfida alla cittadinanza".