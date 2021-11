Politica



Centrosinistra verso le primarie, via alla raccolta firme

sabato, 27 novembre 2021, 16:33

Il popolo del centrosinistra si mobilita in vista delle primarie per la scelta del candidato sindaco di Lucca.

Lo fa a partire dalla fase della raccolta delle firme a sostegno dei candidati, in corso in questi giorni con banchetti nei mercati e circoli aperti. Un'occasione importante per chiamare a raccolta militanti e simpatizzanti ma anche e soprattutto per incontrare la cittadinanza, dar luogo a momenti di confronto sui temi e raccogliere idee e proposte per la Lucca di oggi e quella del futuro. Anche per raccogliere e far fronte alle critiche, laddove ve ne siano, perché la democrazia vuole così.

La coalizione tiene a ribadire il valore di un percorso che fa della partecipazione e del dialogo gli strumenti fondamentali per la scelta del candidato sindaco e per la scrittura del programma elettorale che ne dovrà sostenere l’azione: "Una strada ben diversa da quella intrapresa da altri, che hanno preferito il metodo dei tavoli ristretti, delle cene riservate e delle direttive in arrivo da Firenze o da Roma, in ossequio al principio della spartizione delle città tra i partiti. In attesa che il centrodestra decida a quale partito tocchi in sorte di esprimere la candidatura per Lucca, noi vogliamo chiamare a raccolta la cittadinanza che crede nell’importanza dell’autodeterminazione, che ha a cuore la propria comunità e vuole avere voce in capitolo sulle scelte che la riguarderanno".

C’è tempo fino al 2 dicembre per la presentazione delle candidature, a quel punto verranno ufficializzati i candidati ammessi alla competizione e avrà inizio la campagna elettorale vera e propria.

Le elezioni primarie si terranno domenica 19 dicembre con seggi aperti dalle ore 8 alle ore 21. Sarà cura del comitato organizzatore diffondere quanto prima le informazioni sulla collocazione dei seggi dove votare, che comunque saranno diffusi sul territorio per garantire ai cittadini prossimità e accessibilità.

Possono votare tutti i cittadini e le cittadine iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Lucca, ma anche chi ha compiuto 16 anni alla data del voto, i cittadini stranieri comunitari e quelli extracomunitari in regola col soggiorno.

Per ogni informazione il comitato organizzatore della coalizione di centrosinistra per Lucca 2022 ha istituito un indirizzo dedicato: primarielucca2022@gmail.com