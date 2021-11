Politica



Comics, Barsanti (Difendere Lucca): “Manifestazione fondamentale, ma dislocazioni da rivedere”

martedì, 2 novembre 2021, 18:05

Per il consigliere di opposizione Lucca Comics&Games si conferma manifestazione fondamentale e perno imprescindibile per la città, ma la prima edizione del dopo-covid ha messo in luce alcuni errori da non ripetere, soprattutto nella dislocazione degli stand.

"Il ritorno di Lucca Comics&Games è una ventata di positività per una città che ha voglia di ripartire – dichiara Barsanti in una nota – e la cornice del centro storico si conferma ancora una volta l'ingrediente imprescindibile per il suo successo. Nella fiera della ripartenza dopo il blocco causato dal covid, tuttavia, ci sono cose da rivedere, come ad esempio la dislocazione degli stand. Viste le tante preoccupazioni per la sicurezza contro i contagi, spalmare maggiormente l'evento avrebbe anche consentito minor concentrazione e maggior indotto per la città".

"Nei giorni della manifestazione – prosegue Barsanti – ho ricevuto infatti lamentele da molti commercianti: una buona parte della città è stata tagliata fuori dall'evento. Tutto si è concentrato nella parte centrale della città, con la parte ovest che ha retto, la parte sud pure anche se penalizzata dalla scomparsa dell'area Games al Campo Balilla, e quella nord che ha subito le ripercussioni maggiori, con molti esercenti che avevano ordinato merce risultata poi eccessiva per la scarsità di pubblico in quella zona".

"La prossima edizione – conclude il consigliere di Difendere Lucca – dovrà necessariamente tenere conto di questi elementi, così come la rivalutazione della presenza dei Games al Campo Balilla e la comprensione di come il Polo Fiere sia scollegato dalla città per oggettivi limiti logistici. Lucca Comics&Games è una risorsa della città, e a maggior ragione in tempi di crisi deve allargare il proprio indotto".