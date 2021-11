Politica



Coordinamento dei Comitati per la Piana su Acque Spa: "Disservizi che ormai durano da anni"

martedì, 30 novembre 2021, 17:27

"Ci associamo alle più che legittime rimostranze dei cittadini del compitese contro la società Acque per le frequenti rotture delle condutture dell'acquedotto". Apre così la nota il Coordinamento dei comitati della Piana, riguardo i frequenti disservizi riscontrati riguardo le tubature dell'aquedotto da parte della cittadinanza-. Si tratta di un disservizio che ormai dura da anni a cui l'azienda fa fronte con pochi interventi risolutivi e molti di tipo provvisorio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, una strada provinciale da poco asfaltata che è già ricca di toppe e avvallamenti. Migliaia di litri sprecati ad ogni rottura e rischio sanitario per i cittadini quando arriva ai rubinetti la prima acqua erogata dopo la riparazione del guasto."



Continuando quindi il suo intervento, la nota del Coordinamento risponde direttamente alle affermazioni dell'azienda Acque Spa relativi ai suoi investimenti sul territorio: "A tutto questo Acque non trova niente di meglio che rifilarci un dato medio procapite degli investimenti effettuati sul territorio, autoelogiandosi col dire che é molto superiore a quello delle altre aziende consimili. Non ci resta che prenderlo per buono ma la spiegazione é ben lungi dal tranquillizzarci. Ci ricorda tanto infatti i famosi polli di Trilussa, per cui i due polli mangiati dal nostro vicino fanno media con la nostra pancia vuota, aggiudicandocene uno pro capite.



"In altre realtà territoriali più care alla società avrà pure molto investito, ma nella Piana gli investimenti fatti in questi 20 anni ci sembrano veramente esigui. A meno che non si voglia citare come investimento sul nostro territorio lo scempio che verrà fatto nel comune di Capannori per vendere l'acqua del Serchio alla Val di Nievole e Pistoia. Per non parlare dello stato pietoso in cui versano le fognature che ad ogni pioggia un po' più abbondante del solito riversano i liquami non trattati nei fossi e canali dagli oltre venti sfioratoi aperti dalla società." - conclude quindi il Coordinamento riportando due dati furbamente non citati da Acque Spa e una domanda che ancora rimane aperta -.

"Acque applica una tariffa tra le più care della Regione e L'utile di bilancio degli ultimi 5 anni supera i cento milioni di euro. Non sarebbe bastato guadagnarne la metà e investire di più sul territorio?"