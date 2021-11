Politica



Difendere Lucca porta i cestini per i rifiuti all'Arancio: "Sostituiamo il Comune che latita"

lunedì, 22 novembre 2021, 13:51

Azione civica di Difendere Lucca nel quartiere Arancio, dove sono stati portati dei cestini per i rifiuti. "Abbiamo più volte chiesto in Consiglio comunale di intervenire, ma il Comune non si è mai mosso. Allora ci pensiamo noi". Presente il consigliere comunale Fabio Barsanti, che commenta: "Ho più volte chiesto in Consiglio comunale di intervenire, ma il Comune non si è mai mosso. Per questo siamo intervenuti".

"L'assenza di cestini per i rifiuti - continua Difendere Lucca - è un problema comune a tutte le periferie lucchesi. Parliamo di cestini adatti allo smaltimento dei piccoli rifiuti, contenitori che garantiscono il decoro cittadino agevolando i cittadini e impedendo che vengano abbandonati in terra. Un esempio classico riguarda i sacchetti con le deiezioni dei cani. Molti residenti ci hanno segnalato che devono tornare a casa per riuscire finalmente a smaltirli".

"Ho più volte richiesto all'amministrazione comunale di intervenire - sottolinea Fabio Barsanti - ma non c'è mai stato un intervento. Davanti a questa colpevole mancanza, abbiamo deciso di intervenire con l'azione civica più semplice: mettere nel quartiere dei piccoli cestini con un cartello con su scritto: "in assenza del Comune di Lucca, cestino donato da Difendere Lucca".

"Mentre la giunta è impegnata con le prime azioni eclatanti in vista della campagna elettorale - conclude Difendere Lucca - ricordiamo che i lucchesi vivono tanti piccoli problemi quotidiani. Il territorio non può essere dimenticato per cinque anni, per intervenire solo e sempre poco prima delle elezioni".