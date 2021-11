Politica



Elezioni, centrosinistra verso le primarie per il candidato sindaco

martedì, 16 novembre 2021, 16:44

La coalizione di centrosinistra traccia il percorso verso le primarie per la scelta del candidato sindaco di Lucca alle elezioni amministrative del 2022. Lo fa con una nota a firma delle forze politiche che negli ultimi mesi hanno dato vita al tavolo di coalizione e il cui percorso proseguirà, dopo il voto delle primarie, con l’approfondimento e la definizione del programma elettorale: si tratta di Partito Democratico, Lucca Civica, Sinistra Con, Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, Coordinamento Popolari Lucca e Piana, Volt Italia.

“Di modalità aperte e partecipate per l’individuazione dei candidati a sindaco parlano tutti, molti propongono anche le elezioni primarie, ma ad oggi il centrosinistra è l’unica coalizione che ha concretamente avviato il percorso per consentire ai cittadini di far valere la propria opinione in tema di scelta delle candidature. Le primarie saranno aperte a tutti cittadini lucchesi, rappresenteranno per questo un’occasione importante di confronto e partecipazione, caratterizzata dalla discussione sui temi e sulle priorità per Lucca oltre che naturalmente sul profilo politico della candidatura ritenuta più adatta a guidare la città verso le sfide che la attendono nel futuro.”

“Il giorno individuato dalla coalizione per lo svolgimento delle primarie del centrosinistra è quello di domenica 19 dicembre 2021. Questa data da una parte consentirà ai candidati di presentare la propria proposta agli elettori di centrosinistra, dall’altra darà la possibilità a chi risulterà vincitore di confrontarsi con tutti i cittadini ed anche di lavorare, insieme alla coalizione, ad un ulteriore ampliamento dell’alleanza.

“L’ultimo lungo periodo, caratterizzato dalla pandemia del Covid, è stato particolarmente duro anche per il nostro tessuto sociale ed economico. Riteniamo che la voglia e il bisogno di ripartire debbano sapersi coniugare con la capacità di ridiscutere e ridisegnare l’intero modello di sviluppo per costruire basi ancora più solide, eque ed inclusive rispetto al passato, con l’attenzione a non lasciare indietro nessuno”.

“Siamo convinti che Lucca abbia le risorse umane, valoriali e progettuali per sapersi confrontare con la sfida del cambiamento che la pandemia ha posto in modo ineludibile: la scelta di amministratori seri, competenti e lungimiranti sarà in questo senso un aspetto di grande rilevanza”.

“Le primarie hanno dunque l’obiettivo di portare alla luce disponibilità alla candidatura autorevoli e riconosciute dalla cittadinanza. Sono per questo aperte non solo alle figure indicate dai partiti e dalle liste civiche ma anche a personalità della società civile che, riconoscendosi nel manifesto dei principi e dei valori del centrosinistra stilato dalla coalizione, produrranno un numero di firme idoneo a sostegno della propria candidatura, previa ammissione della commissione di garanzia della coalizione. Il termine per la presentazione delle candidature scadrà il 2 dicembre”.

Per ogni necessità di contatto la coalizione ha istituito un indirizzo e-mail dedicato: primarielucca2022@gmail.com