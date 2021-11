Politica



Ex manifattura, Fantozzi-Martinelli (FdI): "L'amministrazione ha steccato di nuovo: la Fondazione Crl non parteciperà all'asta"

giovedì, 4 novembre 2021, 16:59

"Fin da subito abbiamo espresso evidenti perplessità sul fatto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca avrebbe partecipato all'asta, l'amministrazione comunale di Sinistra ha palesemente fallito sulla riqualificazione di una importante porzione della città. L'operazione del Comune, a sei mesi dalle elezioni, di mettere in vendita l'immobile ipotizzando come possibile acquirente la Fondazione rappresentava l'estremo tentativo di una Giunta agonizzante per, poi magari, far ricadere sulla Fondazione il proprio fallimento nell'operazione di recupero dell'immobile. Non era realisticamente praticabile l'ipotesi, avanzata da sindaco ed esponenti di maggioranza, che la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca acquistasse direttamente l'immobile per cederlo in affitto ad un'azienda produttiva. La mossa del Comune di mettere in vendita parte dell'immobile della Manifattura è sembrata fin da subito un'operazione di facciata per "ripulirsi l'immagine" dal fallimento dell'operazione project financing in cui l'amministrazione ha fatto perdere due anni alla città prima di dare una risposta" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.