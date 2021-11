Il centrosinistra fa una lista plurale per le elezioni provinciali

Altri articoli in Politica

martedì, 30 novembre 2021, 17:27

"Ci associamo alle più che legittime rimostranze dei cittadini del compitese contro la società Acque per le frequenti rotture delle condutture dell'acquedotto". Apre così la nota il Coordinamento dei comitati della Piana

martedì, 30 novembre 2021, 17:05

Sono 3 le liste elettorali ammesse dalla Commissione elettorale specifica per le prossime elezioni che rinnoveranno il Consiglio provinciale di Lucca sabato 18 dicembre 2021

lunedì, 29 novembre 2021, 19:18

"Si afferma che 'La vendita è stata fatta per accelerare il recupero di tutto il grande complesso', fingendo di non sapere che la parte Nord è bloccata da una procedura fallimentare"

lunedì, 29 novembre 2021, 16:13

A breve la gara d’appalto per affidare i lavori di restyling del valore di 562.000 eur. Il cantiere, che interesserà sia l’esterno che l’interno dell’edifico, partirà nei primi mesi del 2022. Gli assessori Mammini e Raspini: “recupero di uno spazio centrale per la cultura e la socialità del territorio”

lunedì, 29 novembre 2021, 15:51

Dal 1° dicembre entra in vigore il nuovo calendario per lo spazzamento meccanizzato in centro storico. Sistema Ambiente, infatti, ha intensificato il servizio e sono state ampliate le zone oggetto d'intervento per assicurare maggior decoro e pulizia

lunedì, 29 novembre 2021, 15:47

I locali si trovano in via Michele Rosi, piazza San Francesco, corte San Lorenzo, via Santa Zita, via San Paolino, piazza Anfiteatro, piazza del Giglio, vicolo della Dogana