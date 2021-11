Politica



Il terzo polo di Giorgio Del Ghingaro

venerdì, 5 novembre 2021, 19:21

di aldo grandi

Mentre il centrodestra si dà le martellate sugli attributi e il centrosinistra se la fa sotto dalla paura, all'orizzonte sembra muoversi una nave che sta raccogliendo non clandestini alla deriva, ma gente di buona fede che ha voglia di cambiare la città. Riuscirà a salpare e a giungere a destinazione?

Giorgio Del Ghingaro, ipotetico comandante della truppa, non ha fretta, anzi. Dal porto di Viareggio dove resta in vigilante attesa, osserva quel che accade nella città di Lucca dove, secondo l'attuale sindaco Alessandro Tambellini, egli non sarebbe né gradito, né opportuno, né capace e il tutto a causa di natali capannoresi o capannorotti, comunque sia non certamente lucchesi docg.

Ma, come avrebbe detto il nostro vecchio e buon Galileo, eppur si muove. Certo che si muove anzi, più che muoversi lui si muove da tempo Valter Alberici, da sempre suo braccio destro e anche sinistro, fedelissimo sin dai tempi in cui era capo di gabinetto in comune a Capannori. Alberici da mesi sta sondando il terreno alla ricerca di un consenso che, a dire la verità, arriva senza nemmeno tanti sforzi. E non tanto dal Pd e dal centrosinistra, quanto, soprattutto, da un centrodestra che non sa più dove volgere lo sguardo, visto che i partiti tradizionali se la dormono della grossa per timore o insipienza politica e che i potenziali candidati alla mario pardini, tanto per non fare nomi, esitano nella speranza che si arrivi a puntare tutti e tutto su di loro.

Non è un segreto, ormai. Se Del Ghingaro dovesse candidarsi, il centrodestra sarebbe annichilito e, al massimo, potrebbe recitare un ruolo da comprimario. Giorgione sa che la sinistra lucchese non lo vuole ed è per questo che spingono a tutti i costi e il più velocemente possibile verso le primarie. Hanno paura i Raspini e le Vietina perché sanno che fino a quando il feudatario Marcucci li spalleggia e sposorizza, hanno qualche chance, ma se dalla Regione arrivasse, come a Viareggio un anno fa, il diktat del Pd regionale, allora la partita si farebbe complessa.

Ma ciò che più stupisce a Lucca in questi frangenti è l'esistenza di una potenziale e trasversale alleanza che vedrebbe la formazione di una lista civica con dentro personaggi legati al mondo della cultura, dell'imprenditoria, del commercio che vogliono cambiare la città e darle un volto nuovo. I sondaggi di Alberici stanno avendo un grosso riscontro se persino una persona come Mario Pardini, udite udite, sarebbe stato contattato in vista di un accordo che vedrebbe andare alle elezioni gli uomini di buona volontà. Pardini, sbeffeggiato fino ad ora e considerato poco o nulla, potrebbe clamorosamente mettere la sua associazione, Lucca 2032, al servizio di una persona, Del Ghingaro, che non è assolutamente un comunista, né un post comunista. Fa di professione il commercialista, capisce di conto e di conti, non campa a spese di chi produce ricchezza.

Questo terzo polo potrebbe davvero far saltare il banco e i partiti non sembrano accorgersene. Ogni venerdì avevano detto che si sarebbero ritrovati per cominciare a pensare a cosa fare da grandi ossia a scegliere un candidato. Invece l'appuntamento di oggi è slittato ancora una volta a lunedì 8 novembre: bene, secondo i propositi (o gli spropositi) che abbiamo letto, entro la fine del mese sarà nominato il candidato del centrodestra. Voi ci credete? In 22 giorni che tolti i sabati e le domeniche ne rimangono 16, sarà fatto quel che non è stato deciso in tutti questi mesi?

Intanto ci sono i tentativi di Alberici che informa, ovviamente, Del Ghingaro, di cooptare persone di spicco sull'imbarcazione che muoverà, forse, alla conquista della città di Lucca. Siamo arrivati a questo punto per colpa di Lega, Fratelli d'Italia, (s)Forza Italia e anche di qualcun altro: di essere costretti a sperare e ad augurarsi la scesa in campo di Giorgio Del Ghingaro che pur non essendo comunista non è certo di centrodestra, per poter provare a sconfiggere questa amministrazione che vede solamente le minoranze e se ne frega completamente della maggioranza dei cittadini che rappresentano la gente lucchese.

Come siamo ridotti male. Avevano detto e promesso che dopo le elezioni di inizio ottobre sarebbero scesi in pista per decidere. Ridicoli. Non si riesce a capire nemmeno se una pista esiste.

Sentiamo i nomi di Ilaria Del Bianco, di Luca Leone, di Mario Pardini, di Andrea Casali. A parte il fatto che, a nostro modesto avviso, alcuni di questi, candidandoli, significherebbe sconfitta sicura. Ma in ogni caso, che almeno si decida. Giorgione non ha fretta, vuole godersi lo scenario. Di sicuro non farà le primarie del Pd anche perché, lo hanno capito tutti, il suo è un brand che si promuove e fa proseliti da solo.

Il centrodestra non ha grandi margini di manovra anche perché, una volta fatta la scelta, dovrà convergere su quel nome senza esitazioni e con forza e convinzione.