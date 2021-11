Politica



L'armata branca... Leone

venerdì, 19 novembre 2021, 20:03

di aldo grandi

Prima avevano deciso di incontrarsi ogni lunedì. Adesso, per accelerare le cose, hanno aggiunto anche il venerdì. Si sono, così, ritrovati, anche stasera, gli esponenti delle forze politiche di centrodestra per scegliere ognuna il candidato papabile in vista delle prossime elezioni amministrative.



In realtà, Fratelli d'Italia ha imposto la sua linea che prevede l'indicazione, già da stasera, di una lista di candidati tra i quali, poi, scegliere il candidato unico. Non era d'accordo la Lega che avrebbe preferito allungare i tempi prima di presentare nomi e cognomi. Stasera le anime del centrodestra si sono date, quindi, appuntamento e ognuna ha messo sul piatto il nome e il cognome di uno o più candidati. Ha sorpreso tutti Fratelli d'Italia - presente con Marco Martinelli, Riccardo Giannoni e Vittorio Zucconi - che ha indicato, quali suoi possibili candidati, lo stesso Marco Martinelli e Moreno Bruni. La lista civica SìAmo Lucca, priva del suo capogruppo Remo Santini, ha, a sua volta, indicato tre potenziali candidati: in primis Remo Santini, quindi, Luca Leone ed Ilaria Del Bianco.



Notizia in aggiornamento