Politica



Lucca Azione Under 30: "Rilanciare l'enoturismo e riscoprire il gusto dei vini lucchesi"

venerdì, 12 novembre 2021, 10:08

Lucca Under 30 sosiene che si parla poco della realtà vinicola locale considerata tra le più antiche d'Italia (1968). La produzione lucchese e in modo particolare la Doc si distingue con prodotti caratterizzati dalla forte territorialità e personalità.



"A partire dalle istituzioni locali è necessario un coinvolgimento di marketing consorziale - si legge nella nota - un'esperienza già vissuta a Bogheri, Franciacorta e da tante altre denominazioni in modo da fare la differenza della percezione al cliente e creando una rappresentazione più vera del nostro territorio". Tutto ciò attraverso il consorzio,la Strada del Vino e dell'Olio e le isituzioni locali.La Toscana ha raddoppiato il valore delle esportazioni di vino ma è necessario aprire gli orizzonti.



"Teniamo conto che, grazie alla regione Toscana, è già in divenire una legge sull'enoturismo, ovvero un percorso che porta a visitare il territorio, riscoprire le bellezze delle nostre colline e il gusto dei nostri vini - prosegue Azione Under 30- . Certo, la pandemia non ha agevolato il lavoro di coloro che avrebbero voluto organizzare iniziative per far conoscere le aziende sul territorio; è dunque necessario rilanciare questa azione".