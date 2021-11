Politica



L'ultima cena

giovedì, 4 novembre 2021, 16:13

di aldo grandi

Andrea Casali, da buon padrone di casa, non ha voluto rivelare chi fossero i suoi ospiti a cena, ieri sera, indetta per dare una smossa ai partiti e decidersi a scegliere il candidato del centrodestra su cui puntare alle prossime elezioni amministrative. Non quelli politici, invero personaggi piuttosto minori rispetto ai vertici che sarebbero dovuti venire; non quelli della società civile, a cominciare da commercianti e imprenditori che, a differenza dei politici, questa città amano, conoscono e vogliono vedere cambiare.

Fratelli d'Italia e la Lega, uniche realtà partitiche presenti ché (S)Forza Italia non s'è vista hanno dimostrato di snobbare appuntamenti con la gente che conta soprattutto perché è quella che, poi, si fa un mazzo tanto per andare avanti. E non hanno compreso che i partiti, ormai, stanno, cordialmente, sulle scatole a tanti che non saranno mai troppi. Il buon Casali sostiene che saranno i partiti a scegliere il candidato. Bene anzi, male perché ieri sera commercianti e imprenditori hanno manifestato chiaramente l'intenzione di seguire un percorso proprio e che i partiti, clamorosamente, invece di essere l'avanguardia, sono, ormai, soltanto la retroguardia.

Nessuno ha fatto i nomi della cena, tantomeno Andrea Casali, per rispettare la riservatezza, per non svelare chissà cosa. Inoltre si è autocandidato dichiarandosi disponibile a correre, ma solo se avrà l'appoggio manifesto di Salvini, Meloni e Tajani. Me cojoni! direbbe l'Albertone nazionale, unico da inserire obbligatoriamente nei programmi scolastici di ogni ordine e grado a dispetto della Vietina.

Quindi, se non ci ha pensato Casali, provvediamo noi a rivelare i presenti all'ultima cena, si fa per dire, organizzata anche in maniera un po' interessata da Casali. Non ce ne vorranno i citati, ma se dovesse esserci qualche errore ci scusiamo in anticipo:

Anna Maria Frigo da Capannori, per Fratelli d'Italia, ex candidata in consiglio regionale e presidente di Impresa Donna della Cna di Lucca.

Ilaria Benigni, consigliere comunale a Capannori e consigliere provinciale in quota Lega nonché responsabile provinciale per il tesseramento.

Mauro Santini, già consigliere provinciale per la Lega, consigliere comunale a Pescaglia e responsabile Enti Locali nella provincia di Lucca.

Come si può notare, tutti lucchesi doc della serie ma la Lega sa come sono fatti i lucchesi?

Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio Lucca e Massa Carrara.

Carlo Lazzarini, presidente del Rotary Club di Lucca e della Banca del Monte di Lucca.

Valter Severini, imprenditore, proprietario della Selene spa.

Federico Lanza, commerciante, titolare di alcuni negozi di calzature e rappresentante di Confcommercio Lucca e Massa Carrara..

Piero Pacini, commerciante e, come ama definirsi, gelatiere.

Gianni Del Debbio, imprenditore.

Andrea Casali, imprenditore.

Erano stati invitati anche altri personaggi di spicco, ma, alla fine, gli ospiti erano questi. Remo Santini, di SìAmo Italia ha declinato l'invito, Fabio Barsanti di Difendere Lucca non è stano nemmeno contattato, infine Mario Pardini di Lucca 2032, neanche invitato.

La cena si è svolta come un gradevole convivio, dove ognuno ha detto la sua e, in particolare, l'hanno detta commercianti e imprenditori che, a differenza dei partiti, devono pensare alle cose concrete dell'esistenza. Tutti concordi nel sostenere che i partiti di centrodestra stanno facendo una pessima figura nel non essersi ancora messi d'accordo per un candidato da proporre che raccolga l'appoggio di tutti. Una questione di velocità anche, visto che si viaggia a ritmi non da quotidiano, ma nemmeno settimanale, bensì, al massimo, da quadrimestrale. Che cosa attendono i partiti, dunque, per designare il candidato ideale? Boh.

In compenso i presenti alla serata hanno candidamente candidato Mario Pardini su tutti, a cominciare dal presidente del Rotary Carlo Lazzarini, al presidente di Confcommercio Pasquini agli imprenditori che hanno manifestato simpatia.

Alla fine non è stato deciso nulla e per questo è stata e sarà, quasi certamente, l'ultima cena. Dopo di questa, per favore, nome e cognome di chi sfiderà il centrosinistra. basta con le liti da comari di cortile.