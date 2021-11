Politica



Mammini sbotta: "La casa tirata su al campo nomadi? Allucinante"

lunedì, 8 novembre 2021, 14:34

di aldo grandi

Roba da pazzi. Avete presente quello che è accaduto a Roma con l'86enne che, poveraccio, uscito di casa per andare a farsi una visita, quando è tornato ha trovato gli zingari che gli avevano occupato la casa cambiando la serratura? Bene, quello è il futuro che ci attende, ossia il futuro dell'impunità causata dal buonismo di una classe politica insipiente e incapace di assumersi le responsabilità.

L'anziano romano è tornato in casa propria dopo un mese e dopo che la sua casa gliel'hanno devastata. Non solo, se non era per il can can mediatico, la Giustizia, si fa per dire, non avrebbe potuto fare alcunché. Perché in Italia chi ha la casa può vedersela occupare senza che si possa far rispettare la legge. Questo grazie alla Sinistra peracottara che non sa nemmeno cosa vuol dire tutelare la proprietà privata salo, ovviamente, la sua.

Ma tralasciamo i commenti e veniamo a quello che sta accadendo a Lucca da circa un mese. C'è un politico, Remo Santini, capogruppo dell'opposizione, che sta gridando al vento che al campo zingari di via della Scogliera stanno tirando su un manufatto in mattoni e cemento senza alcuna autorizzazione e senza che qualcuno apra la bocca, tantomeno il Roberto Panchieri del Pd sezione centro storico, che dice sempre la sua anche se nessuno gliela chiede e, soprattutto, sempre e solo quando non serve a niente. Zitti tutti, Lucca Civica, Pd, 5Palle e via di questo passo. A proposito, ma il Bindocci protesta solo quando gli torna comodo? E silenziose anche le altre forze politiche. Insomma, parla e scrive solo Santini.

Proprio stamani arriva in redazione la foto che documenta l'abuso edilizio. Se lo avesse fatto un lucchese sarebbe già stato arrestato, lo fanno gli zingari e tutti stanno zitti. Questa è la democrazia a senso unico che protegge la minoranza a dispetto della maggioranza.

La domanda che poniamo a questa amministrazione comunale e anche al futuro candidato a sindaco che farebbe bene a rispondere al telefono quando qualcuno, un giornalista che non gli sia a stretto contatto, lo chiama è la seguente:

Che fanno il sindaco e la giunta? Dormono? E l'assessore Simi, appena piovuta in questo mondo di bradipi, cosa ha da dire? Anche lei è il nuovo che (dis)avanza?

Perché fino ad oggi nessuno si è mosso?

Menomale che l'assessore all'edilizia privata Serena Mammini accetta di dire quello che pensa e lo fa, come è sua abitudine, senza tanti peli sulla lingua:

"Trovo che quello che sta accadendo al campo nomadi di via della Scogliera sia allucinante. Ripeto, allucinante. E' una palese violazione della legalità, pensano, evidentemente, di essere a casa loro e di poter fare quello che vogliono, ma non è così. Noi da un mese abbiamo avvertito sia il comandante della polizia municipale, Prina, sia le autorità. Il comandante della polizia municipale ci ha detto di stare zitti perché c'è in corso una indagine e quindi bisogna mantenere il massimo riserbo. Per questo non abbiamo commentato e credo che il consigliere Santini abbia già parlato con Prina e sapesse questa cosa".

Fateci capire: il comandante della polizia municipale ordina all'amministrazione comunale il silenzio su una questione pubblica e politica, di così ampio interesse per la città, perché c'è una indagine della magistratura immaginiamo? Ma il comandante sa che una indagine impedisce di rivelare particolari della medesima, ma non di commentare politicamente e con buonsenso da parte degli amministratori che hanno il dovere-obbligo di far sapere alla cittadinanza che non ci si può svegliare la mattina e decidere di tirare su abusivamente una casa senza incorrere in qualcuno che te la butta, giustamente, giù?

Ma questa giunta lo sa come funziona o no? Il sindaco, dopo dieci anni di carriera, è ancora in grado di comprendere ciò che si può e ciò che non si può fare? E il suo delfino Raspini, a parte recarsi a onorare il segretario del Pd, ha la bocca per dire qualcosa oltre a rispondere al telefono solamente, parrebbe così, ai giornalisti che lo amano?

E la Vietina? O anche edificare abusivamente rientra nei diritti delle minoranze da tutelare? Qui altro che Striscia la notizia... Qualcuno chiami subito la trasmissione e faccia intervenire l'inviata.