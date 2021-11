Politica



Mario Pardini si incazza: "Con me il Pd fece guerra perché ero a spasso con Salvini e ora che la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi va da Letta con raspini che cosa dovrebbe fare?"

domenica, 7 novembre 2021, 18:10

"Presidente di Lucca Crea a manifestazione Pd: il gruppo consiliare di maggioranza sia coerente a quanto dichiarò in merito alla presenza di Pardini ad un comizio di Salvini”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia e del gruppo misto Consani e Torrini unitamente a Mario Pardini dell’associazione Lucca 2032, commentando le foto uscite sul profilo fb del futuro candidato a sindaco del Pd che in compagnia del presidente di Lucca Crea ha partecipato ieri (6 novembre 2021) ad un incontro politico del partito democratico a Cascina che ha visto l'intervento del segretario Enrico Letta.

"In una nota - aggiungono gli esponenti dell'opposizione - uscito sulla stampa nel settembre 2020 il gruppo consiliare di Lucca del Pd stigmatizzò la presenza di Mario Pardini al comizio del segretario della Lega Matteo Salvini".

“Siamo stupiti e dispiaciuti – spiegano – di un comportamento che riteniamo fortemente inopportuno. Lucca Crea è un bene di tutta la città, Pardini è da sempre una figura certamente non riconducibile ai partiti del centrosinistra, ma questo non ha impedito all'amministrazione di nominarlo a motivo della sua competenza e della sua conoscenza del settore in cui opera la società. Pardini come privato cittadino può fare quello che crede, ma come presidente di Lucca Crea dovrebbe porre maggiore attenzione al suo comportamento in pubblico”.

"Non fummo d'accordo con quella ingerenza, tuttavia ci aspettiamo oggi - concludono i consiglieri comunali di FdI e del gruppo misto - che il Pd utilizzi gli stessi toni per stigmatizzare la presenza ad un comizio politico dell’attuale presidente di Lucca Crea".