Mercanti: "Il consorzio si presti al confronto sulle criticità rilevate dalla commissione speciale per il condotto pubblico"

martedì, 23 novembre 2021, 08:43

Il consigliere Roberto Guidotti, capogruppo del Pd in consiglio comunale, interviene sull'attività svolta dalla commissione speciale sul condotto pubblico

martedì, 23 novembre 2021, 02:04

Ci mancava anche il senatore Mallegni emulo di Silvio Berlusconi, a dettare legge all'interno della coalizione di centrodestra la cui ennesima riunione si è tenuta questa sera, pare, nella ex sede di CasaPound in via Michele Rosi

lunedì, 22 novembre 2021, 20:04

In questo momento molte voci girano sul destino dell’asta, dal fatto che questa possa andare deserta alla possibilità che vi sia un acquirente, a mio avviso sia la prima che la seconda ipotesi portano solo ad un fallimento di questa amministrazione perché si mette a serio rischio una visione d’insieme...

lunedì, 22 novembre 2021, 17:13

A lanciare l'allarme è il gruppo consiliare della lista civica SìAmoLucca, che alcuni mesi fa ne ha proposto la costituzione, portando tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione a votarne all'unanimità la nascita

lunedì, 22 novembre 2021, 13:51

Azione civica di Difendere Lucca nel quartiere Arancio, dove sono stati portati dei cestini per i rifiuti. "Abbiamo più volte chiesto in Consiglio comunale di intervenire, ma il Comune non si è mai mosso

lunedì, 22 novembre 2021, 13:05

"Doveva essere una soluzione provvisoria, è diventata definitiva nonostante promesse e rassicurazioni delle amministrazioni targate Pd"