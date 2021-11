Politica



Natale, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Dove sono le luminarie promesse dal comune?"

martedì, 16 novembre 2021, 17:15

"Siamo alle solite: l'amministrazione comunale di Sinistra nemmeno sulle luci natalizie riesce a dimostrare capacità operative. Per la prima volta quest'anno si era auto-incaricata del compito e, infatti, delle luminarie ancora non c'è traccia! In questi giorni, in cui ci si proietta verso il Natale, è difficile non notare l'assenza delle luci, che di questi tempi avrebbero dovuto essere almeno nella fase di montaggio. E' il Natale della ripartenza ma, al momento, a Lucca non brilla! Le luminarie non sono solo fini a se stesse ma rappresentano un'attrazione per i turisti, abbelliscono le vie e creano l'atmosfera natalizia tanto importante per l'economia del territorio soprattutto alla luce del momento storico che, tuttora, stiamo vivendo" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale, Marco Martinelli, che hanno raccolto le segnalazioni e la rabbia dei commercianti.