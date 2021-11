Politica



"Nell’incertezza busso": da Del Ghingaro schiaffo con guanto di velluto alla Sinistra lucchese

mercoledì, 17 novembre 2021, 03:04

di giorgio del ghingaro

Sarà anche un sindaco di Sinistra, ma non si può essere perfetti e, in fondo, anche lui sa bene che la perfezione non esiste. Ecco cosa ha scritto il potenziale candidato a sindaco di Lucca King George all'indirizzo dei suoi concittadini verniciati di rosso fucsia:

È un periodo che quando vado a Lucca ed entro da una qualsiasi porta delle mura mi viene da bussare. “E’ permesso?” Chiedo educatamente e sommessamente. Non sia mai che entrando dentro l’arborato cerchio possa disturbare qualcuno o creare nocumento involontario a qualcun altro.

Ma “peggio ancora mi sento” se ne parlo, di Lucca dico, mi assalgono dei sensi di colpa tremendi, perché alcuni dei suoi rappresentanti istituzionali leggono significati reconditi e belligeranti nelle mie parole, magari di saluto o di semplice apprezzamento.

Se poi mi fotografano in una piazza, o in una via allora diventa una vera e propria tragedia, si fanno persino riunioni politiche e si organizzano tavoli di discussione per valutare se la mia presenza possa o meno turbare gli equilibri e la quiete faticosamente conquistata negli anni.

Per questo me ne guardo bene ultimamente perfino d’accennare un discorso, un apprezzamento, non sia mai una critica, che contenga la parola Lucca: mi sento responsabile nei confronti di coloro che, male interpretando, potrebbero risentirsi e magari, come capita ultimamente, costretti a subire il sermoncino disinformato di un segretario di partito.

E quando per caso il capoluogo prende decisioni definite “unitarie”, anche se gli altri territori non sono d’accordo, non lo si deve far notare, perché si possono creare turbative: bisogna soprassedere per mantenere lo status quo. Capoluogo che si arroga il diritto di lavorare per il bene dell’intera comunità della provincia ma non sostiene le candidature altrui, perché quella che conta è solo la propria, mai concretizzata per altro.

Se addirittura dalla bocca di alcuni escono offese e derisioni, è utile far finta non di non aver sentito, perché se lo si fa notare son proprio loro a impermalosirsi e a mettere il muso e tutto questo può nuocere gravemente alla salute (politica).

Per questo busso, prima d’entrare: busso ma entro, hai voglia se entro. E se serve il “fiorino” (sempre politico eh) per parlare, pago anche quello, perché non solo entro, ma dico anche la mia come e quando voglio, anche se magari disturbo e ad alcuni appaio intemperante e addirittura blasfemo.

Toc… Toc…