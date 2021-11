"Non solo padri separati, bensì genitori insieme"

Altri articoli in Politica

lunedì, 15 novembre 2021, 19:04

Più di cinquanta persone hanno partecipato al tour didattico all'esterno dell'ex Manifattura organizzato da Difendere Lucca. Interventi di carattere storico, tecnico e politico hanno tratteggiato il ruolo della struttura nel passato e nel presente. Con uno sguardo al futuro

lunedì, 15 novembre 2021, 18:50

Solo un'amministrazione superficiale come quella di Giorgio Del Ghingaro può pensare di non collaborare con Lucca per un evento di estrema importanza come le celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini che cadranno nel 2024. E' il commento del Capogruppo FDI a Viareggio Carlalberto Tofanelli

lunedì, 15 novembre 2021, 18:43

"Come per la questione della capitale della cultura siamo costretti ad assistere ad una controproducente litigiosità nel Centrosinistra con una questa guerra aperta tra le amministrazioni comunali di Viareggio e Lucca. Troppo protagonismo e zero unità d'intenti"

venerdì, 12 novembre 2021, 19:18

All’hotel ‘The Gate’ di Sesto Fiorentino si è svolto il primo congresso del partito ‘Io Apro’. L’evento, tenutosi nella sala congressi dell’hotel, si è svolto il 10 novembre e ha tenuti impegnati i partecipanti per l’intero pomeriggio

venerdì, 12 novembre 2021, 15:56

E' la critica che Fabio Barsanti, consigliere di Difendere Lucca, rivolge al comune e ai vigili dopo molte sanzioni comparse nelle scorse sere

venerdì, 12 novembre 2021, 14:41

In vista della scadenza dell'attuale concessione relativa alla gestione delle Rsa, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale, Marco Martinelli, dopo i sopralluoghi dei mesi scorsi presso le strutture con gli addetti ai lavori, questa mattina hanno fatto il punto della situazione